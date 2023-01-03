Особиста помилка Путіна: NYT про український удар по базі ЗС РФ у Макіївці

Офіційно Міноборони РФ визнає загибель 63 військових, проте російські воїнкори та блогери кажуть, що втрати в рази більші. Для ворога цей епізод війни точно стане одним із найкривавіших.

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Українська атака по базі РФ з мобілізованими у Макіївці може стати одним із найбільших провалів Путіна за 10 місяців війни у плані втрат. Про це повідомляє The New York Times.

Удар 1 січня вже став одним із найбільш смертоносних за час повномасштабного російського вторгнення. Внаслідок "новорічної атаки" загинули десятки, а може навіть і сотні російських солдатів. Винними у пригоді називають некомпетентних командирів.

Міністерство оборони РФ визнало загибель лише 63 військових в окупованій Макіївці. Таку заяву від оборонного відомства РФ у виданні називають "незвичайним визнанням", оскільки зазвичай вони відмовляються визнавати серйозні втрати.

"Яструби" російського прошарку блогерів та військкорів не вірять офіційним заявам Міноборони. Вони говорять про сотні вбитих та поранених. Також українська сторона говорить про близько 400 убитих солдатів. Жодне із тверджень не можна незалежно перевірити. Навіть найнижча кількість буде одним із найкривавіших епізодів війни для ЗС РФ. Це особиста помилка президента Путіна, який обіцяв виправити кричущі помилки та слабкості в армії.

Завдання удару викликало у РФ скандал. Депутат від "Єдиної Росії" Сергій Миронов заявив, що слід провести розслідування про подію. І всі відповідальні повинні покарати незалежно від того, носять вони погони чи ні.

"Очевидно, що ні розвідка, ні контррозвідка, ні протиповітряна оборона не працювали належним чином", — заявив Миронов.

Нагадаємо, 2 січня у росЗМІ повідомили подробиці удару ЗСУ по базі окупантів у Макіївці. Ті, хто залишилися живими, не отримують медичної допомоги, а також втратили їжу та одяг.

3 січня аналітики ISW припустили, що російське військове командування намагається перекласти відповідальність за загибель своїх мобілізованих у Макіївці на осіб із "ДНР ".