Розірвало на частини: стали відомі подробиці удару ЗСУ по базі окупантів у Макіївці

За словами дружин російських військових, які додзвонилися до своїх чоловіків, окупанти, які залишилися живими, втратили їжу й одяг, а також не отримують медичної допомоги.

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Удар по базі російських військових у Макіївці (Донецька область) у ніч проти 1 січня знищив усе військове майно, а сотні окупантів померли від травм, несумісних із життям. Про це написало видання "Горизонтальна Росія".

РосЗМІ поговорило зі вдовами ліквідованих окупантів і опублікувало витяги з розмов.

Одна з росіянок, додзвонившись до товаришів зі служби чоловіка, які залишилися після удару живими, розповіла журналістам, що все майно 44 полку, військові якого дислокувалися в Макіївці, або залишилося під завалами, або було знищено вогнем.

Дружина іншого окупанта підтвердила інформацію про велику кількість ліквідованих військових.

"Там і загиблих багато. Знаю, що практично все, що в них було, залишилося на тому місці. Знаю тільки, що багатьох розірвало на частини настільки, що від тіл практично нічого не залишилося. Знаю, що буквально мізки з черевиків знімали", — розповіла вона.

Крім того, окупантам, які вижили, не поспішають надавати медичну допомогу, оскільки необхідних медикаментів і перев'язувальних матеріалів просто немає. Також у російських військових не залишилося їжі й одягу. Дехто ходить голий.

Нагадаємо, у ніч із 31 грудня на 1 січня ЗСУ в окупованій Макіївці ліквідували кілька сотень російських військових. Усіх мобілізованих у захопленому місті Донецької області розмістили в будівлі профтехучилища №19.

Фокус також писав про те, що 2 січня в Міноборони РФ підтвердили "приліт" по базі в Макіївці. У відомстві заявили про 63 загиблих.