Разорвало на части: стали известны подробности удара ВСУ по базе оккупантов в Макеевке
По словам жен российских военных, которые дозвонились до своих мужей, оставшиеся в живых оккупанты лишились еды и одежды, а также не получают медицинской помощи.
Удар по базе российских военных в Макеевке (Донецкая область) в ночь на 1 января уничтожил все военное имущество, а сотни оккупантов скончались от травм, несовместимых с жизнью. Об этом написало издание "Горизонтальная Россия".
РосСМИ поговорило с вдовами ликвидированных оккупантов и опубликовало выдержки из разговоров.
Так, одна из россиянок, дозвонившись до сослуживцев мужа, оставшимися после удара в живых, рассказала журналистам, что все имущество 44-полка, военные которого дислоцировались в Макеевке, либо осталось под завалами, либо было уничтожено огнем.
Жена другого оккупанта подтвердила информацию о большом количестве ликвидированных военных.
"Там и погибших много. Знаю, что практически все, что у них было, осталось на том месте. Знаю только, что многих разорвало на части до такой степени, что от тел практически ничего не осталось. Знаю, что буквально мозги с ботинок снимали", — рассказала она.
Кроме того, выжившим оккупантам не спешат оказывать медицинскую помощь, так как необходимых медикаментов и перевязочных материалов попросту нет. Также у российских военных не осталось еды и одежды. Некоторые ходят голые.
Напомним, в ночь с 31 декабря на 1 января ВСУ в оккупированной Макеевке ликвидировали несколько сотен российских военных. Всех мобилизованных в захваченном городе Донецкой области разместили в здании профтехучилища №19.
Фокус также писал о том, что 2 января в Минобороны РФ подтвердили "прилет" по базе в Макеевке. В ведомстве заявили о 63 погибших.