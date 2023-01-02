Разорвало на части: стали известны подробности удара ВСУ по базе оккупантов в Макеевке

По словам жен российских военных, которые дозвонились до своих мужей, оставшиеся в живых оккупанты лишились еды и одежды, а также не получают медицинской помощи.

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Удар по базе российских военных в Макеевке (Донецкая область) в ночь на 1 января уничтожил все военное имущество, а сотни оккупантов скончались от травм, несовместимых с жизнью. Об этом написало издание "Горизонтальная Россия".

РосСМИ поговорило с вдовами ликвидированных оккупантов и опубликовало выдержки из разговоров.

Так, одна из россиянок, дозвонившись до сослуживцев мужа, оставшимися после удара в живых, рассказала журналистам, что все имущество 44-полка, военные которого дислоцировались в Макеевке, либо осталось под завалами, либо было уничтожено огнем.

Жена другого оккупанта подтвердила информацию о большом количестве ликвидированных военных.

"Там и погибших много. Знаю, что практически все, что у них было, осталось на том месте. Знаю только, что многих разорвало на части до такой степени, что от тел практически ничего не осталось. Знаю, что буквально мозги с ботинок снимали", — рассказала она.

Кроме того, выжившим оккупантам не спешат оказывать медицинскую помощь, так как необходимых медикаментов и перевязочных материалов попросту нет. Также у российских военных не осталось еды и одежды. Некоторые ходят голые.

Напомним, в ночь с 31 декабря на 1 января ВСУ в оккупированной Макеевке ликвидировали несколько сотен российских военных. Всех мобилизованных в захваченном городе Донецкой области разместили в здании профтехучилища №19.

Фокус также писал о том, что 2 января в Минобороны РФ подтвердили "прилет" по базе в Макеевке. В ведомстве заявили о 63 погибших.