"Злочинна недбалість": військкори засуджують Міноборони РФ за удар по Макіївці — ISW

Аналітики вважають, що російське військове командування намагається перекласти відповідальність за загибель своїх мобілізованих у Макіївці на осіб з "ДНР".

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Удар української системи HIMARS по військовій базі Збройних сил Російської Федерації в Макіївці в ніч проти 1 січня призвів до різкої критики військового командування РФ в інформаційному просторі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 2 січня.

В ISW зазначають, що за даними Генштабу України, внаслідок точкового удару по пункту зосередження мобілізованих РФ у Макіївському ПТУ №19 було знищено до 10 одиниць техніки. У Департаменті стратегічних комунікацій ЗСУ стверджують, що обстріл училища призвів до загибелі 400 солдат, а ще 300 отримали поранення.

При цьому в Міноборони РФ визнали смерть лише 63 військовослужбовців. Губернатор Самарської області Дмитро Азаров повідомив, що серед загиблих є солдати його регіону.

В ISW пишуть, що в РФ хочуть перекласти відповідальність за втрати у Макіївці на посадових осіб так званої "ДНР" та самих мобілізованих. Співробітники правоохоронних органів "ДНР" заявляли, що російські солдати порушили правила оперативної безпеки, скориставшись мобільними телефонами.

Так званий заступник міністра внутрішніх справ "ЛНР" Віталій Кисельов зазначав, що командири вимагають відставки голови "ДНР" Дениса Пушиліна. Деякі представники управління "ДНР" також вважають, що людина, яка обрала ПТУ як військову базу, має бути покарана.

Російські військкори розкритикували командування ЗС РФ

Частина російських військових оглядачів висловила незадоволення позицією Міноборони РФ з приводу обстрілу Макіївки. Так, один із блогерів, пов'язаний із "групою Вагнера" назвав пояснення про мобільні телефони "брехнею" і заявив, що ЗСУ отримали інформацію від агентурної розвідки.

Про інцидент також висловився колишній лідер проросійських бойовиків "Л/ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін, назвавши російських генералів "такими, яких не можна навчити". За його словами, у 2022 році подібне вже траплялося, проте кількість жертв була меншою.

Один із військкорів вказав на те, що військовому командуванню РФ має бути відомо, що особовий склад необхідно розміщувати малими групами і заявив, що відповідальні за поселення військовослужбовців у ПТУ мають бути покарані.

"Якщо зараз за таке не карати, то далі тільки дно! Макіївка — це злочинна недбалість!" — обурився блогер.

Засновник "групи Вагнера" Євген Пригожин не дав конкретної відповіді на запитання журналістів про те, як вагнерівці запобігають подібним випадкам і чому випущені по Макіївці ракети не вдалося збити ППО.

"Питання всі дуже правильні. Але, на жаль, на жодне з цих питань я не можу вам дати публічну відповідь, тому що моя публічна відповідь стане приводом для завдання наступного удару. Для наочності пропоную вам повісити в офісі плакат воєнного часу "Не говори"", — сказав Пригожин.

В ISW вважають, що через такі масштабні військові поразки Володимиру Путіну стає складніше умиротворювати прихильників війни в РФ і підтримувати наративи російської пропаганди. Також повідомляється, що президент Росії доручив військовослужбовцям і Слідчому комітету розслідувати удар по Макіївці до 6 січня.

"Нездатність Путіна відповісти на критику та виправити недоліки російської військової кампанії може підірвати довіру до нього як до практичного військового лідера", — вважають в ISW.

Нагадаємо, що в ніч із 31 грудня на 1 січня було знищено 19 профтехучилище в Макіївці, в якому дислокувалися мобілізовані солдати російської армії, внаслідок чого могли загинути до 600 окупантів.

За словами однієї з дружин російського солдата, котрий вижив, все майно 44-полку, військові якого дислокувалися в Макіївці, або залишилося під завалами, або було знищено вогнем. Дружина іншого військовослужбовця РФ підтвердила інформацію про велику кількість загиблих.

Фокус також повідомляв про те, що на думку колишнього військовослужбовця ЗСУ та народного депутата Борислава Берези, в РФ бояться визнати знищення майже 600 мобілізованих росіян унаслідок удару по Макіївці. Експерт вважає, що у Кремлі побоюються мітингів і протестів із боку родичів загиблих.