"Преступная халатность": военкоры осуждают Минобороны РФ за удар по Макеевке – ISW

Аналитики считают, что российское военное командование пытается переложить ответственность за гибель своих мобилизованных в Макеевке на лиц из "ДНР".

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Удар украинской системы HIMARS по военной базе Вооруженных сил Российской Федерации в Макеевке в ночь на 1 января привел к резкой критике военного командования РФ в информационном пространстве. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 2 января.

В ISW отмечают, что по данным Генштаба Украины, в результате точечного удара по пункту сосредоточения мобилизованных РФ в Макеевском ПТУ №19 было уничтожено до 10 единиц техники. В Департаменте стратегических коммуникаций ВСУ утверждают, что обстрел училища привел к гибели 400 солдат, а еще 300 – получили ранения.

При этом в Минобороны РФ признали смерть только 63 военнослужащих. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что среди погибших есть солдаты из его региона.

В ISW пишут, что в РФ хотят переложить ответственность за потери в Макеевке на должностных лиц так называемой ДНР и самих мобилизованных. Сотрудники правоохранительных органов "ДНР" заявляли, что российские солдаты нарушили правила оперативной безопасности, воспользовавшись мобильными телефонами.

Так называемый замминистра внутренних дел "ЛНР" Виталий Киселев отмечал, что командиры требуют отставки главы "ДНР" Дениса Пушилина. Некоторые представители управления "ДНР" также считают, что человек, который выбрал ПТУ в качестве военной базы должен быть наказан.

Российские военкоры раскритиковали командование ВС РФ

Часть российских военных обозревателей выразили недовольство позицией Минобороны РФ по поводу обстрела Макеевки. Так, один из блогеров, связанный с "группой Вагнера" назвал объяснения о мобильных телефонах "ложью" и заявил, что ВСУ получили информацию от агентурной разведки.

Об инциденте также высказался бывший лидер пророссийских боевиков "Л/ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин, назвав российских генералов "необучаемыми". По его словам, в 2022 году подобное уже случалось, однако количество жертв было меньше.

Один из военкоров указал на то, что военному командованию РФ должно быть известно, что личный состав необходимо размещать малыми группами и заявил, что ответственные за поселение военнослужащих в ПТУ должны быть наказаны.

"Если сейчас за такое не наказывать, то дальше только дно! Макеевка – это преступная халатность!", — возмутился блогер.

Основатель "группы Вагнера" Евгений Пригожин не дал конкретного ответа на вопрос журналистов о том, как вагнеровцы предотвращают подобные случаи и почему выпущенные по Макеевке ракеты не удалось сбить ПВО.

"Вопросы все очень правильные. Но, к сожалению, ни на один из этих вопросов я не могу вам дать публичный ответ, так как мой публичный ответ станет поводом для нанесения следующего удара. Для наглядности предлагаю вам повесить в офисе плакат военного времени "Не болтай"", — сказал Пригожин.

В ISW считают, что из-за столь масштабных военных поражений Владимиру Путину становится сложнее умиротворять сторонников войны в РФ и поддерживать нарративы российской пропаганды. Также сообщается, что президент России поручил военнослужащим и Следственному комитету расследовать удар по Макеевке до 6 января.

"Неспособность Путина ответить на критику и исправить недостатки российской военной кампании может подорвать доверие к нему как к практическому военному лидеру", — считают в ISW.

Напомним, что в ночь с 31 декабря на 1 января было уничтожено 19-е профтехучилище в Макеевке, в котором дислоцировались мобилизованные солдаты российской армии, в результате чего могли погибнуть до 600 оккупантов.

По словам одной из жен выжившего российского солдата, все имущество 44-полка, военные которого дислоцировались в Макеевке, либо осталось под завалами, либо было уничтожено огнем. Супруга другого военнослужащего РФ подтвердила информацию о большом количестве погибших.

Фокус также сообщал о том, что по мнению бывшего военнослужащего ВСУ и народного депутата Борислава Березы, в РФ боятся признать уничтожение порядка 600 мобилизованных россиян в результате удара по Макеевке. Эксперт считает, что в Кремле опасаются митингов и протестов со стороны родственников погибших.