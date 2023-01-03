Личная ошибка Путина: NYT об украинском ударе по базе ВС РФ в Макеевке

Официально Минобороны РФ признает гибель 63 военных, однако российские военкоры и блогеры говорят, что потери в разы больше. Для врага этот эпизод войны точно станет одним из самых кровавых.

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Украинская атака по базе РФ с мобилизованными в Макеевке может стать одним из крупнейших провалов Путина за 10 месяцев войны в плане потерь. Об этом сообщает The New York Times.

Удар 1 января уже стал одним из самых смертоносных за время полномасштабного российского вторжения. В результате "новогодней атаке" погибли десятки, а может даже и сотни российских солдат. Виновными в происшествии называют некомпетентных командиров.

Министерство обороны РФ признало гибель только 63 военных в оккупированной Макеевке. Такое заявление от оборонного ведомства РФ в издании называют "необычным признанием", поскольку обычно они отказываются признавать серьезные потери.

"Ястребы" российской прослойки блогеров и военкоров не верят официальным заявлениям Минобороны. Они говорят про сотни убитых и раненых. Также украинская сторона говорит об около 400 убитых солдат. Ни одно из утверждений нельзя независимо проверить. Даже самое низкое количество будет одним из самых кровавых эпизодов войны для ВС РФ. Это личная ошибка президента Путина, который обещал исправить вопиющие ошибки и слабости в армии.

Нанесение удара вызвало в РФ скандал. Депутат от "Единой России" Сергей Миронов заявил, что нужно провести расследование о происшествии. И все ответственные должны понести наказание независимо от того, носят они погоны или нет.

"Очевидно, что ни разведка, ни контрразведка, ни противовоздушная оборона не работали должным образом", — заявил Миронов.

Напомним, 2 января в росСМИ сообщили подробности удара ВСУ по базе оккупантов в Макеевке. Оставшиеся в живых не получают медицинской помощи, а также лишились еды и одежды.

3 января аналитики ISW предположили, что российское военное командование пытается переложить ответственность за гибель своих мобилизованных в Макеевке на лиц из "ДНР".