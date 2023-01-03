Будинок клубу "Донбас": з'явилися кадри наслідків удару ЗС РФ по льодовій арені у Дружківці (фото, відео)

Зруйнований загарбниками майданчик був будинком хокейної команди з 2014 року. Українські ЗМІ повідомляють, що це приміщення використовували як гуманітарний склад. На думку російських військкорів, там був "військовий об'єкт ЗСУ".

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Російські окупанти вночі 2 січня завдали 2 ракетних ударів по місту Дружківка Донецької області. Про це повідомив у Telegram заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Одна з ракет, за його даними, вдарила в самому місті, відомо про 2 поранених. Другою ракетою було завдано удару по селу Яковлівка, про наслідки та постраждалих в ОП не розповіли.

Унаслідок ракетного обстрілу ЗС РФ зруйновано льодову арену "Альтаїр" у Дружківці, повідомила пресслужба хокейного клубу (ХК) "Донбас".

"Цей майданчик став будинком для хокейного клубу з 2014 року. На базі дружківської арени працювала найчисленніша в Україні дитячо-юнацька спортивна школа з хокею та фігурного катання. Арена приймала чемпіонати України, міжнародні змагання, культурно-масові заходи", — зазначили працівники арени.

Удар по льодовій арені у Дружківці — зруйновано третій будинок донецького клубу

Окупанти за час війни зруйнували вже третій будинок донецького клубу. У грудні минулого року було обстріляно палац спорту "Дружба" в Донецьку, а в березні — Mariupol Ice Center.

На опублікованому фото видно, що на домашньому майданчику хокейного клубу "Донбас" спалахнула сильна пожежа після вибуху.

Генеральний директор ХК "Донбас" Ілля Федоренко заявив у Facebook, що "Альтаїр" — не просто будівля льодової арени.

[ + – ] У віддаленій від лінії фронту Дружківці було пошкоджено будівлі Малої академії наук, автовокзал і церкву

"Це другий будинок для нашого клубу після 2014 року. Це сотні дитячих змагань, десятки міжнародних турнірів, посмішки дітей. Це найбільша школа хокею і фігурного катання в Україні. Це люди, які створювали радість усі 8 років від початку війни. Немає слів. "Звільники" с**ні", — написав він.

У віддаленій від лінії фронту Дружківці було пошкоджено будівлі Малої академії наук, автовокзал, церкву, житловий будинок і господарські споруди. Одна людина зазнала поранень, доповнив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Ракетний удар по Дружківці — як використовували приміщення льодової арени?

Журналісти "Радіо Свобода" з'ясували, що останнім часом льодова арена "Альтаїр" у Дружківці працювала як гуманітарний склад. Донедавна арена була найпопулярнішим місцем відпочинку для мешканців регіону.

Судячи з деяких кадрів наслідків прильоту по льодовій арені, на одній зі стін залишився прапор України.

[ + – ] РосЗМІ писали про влучання у "військовий об'єкт ЗСУ"

Російські військкори стверджують, що окупанти нібито влучили у "військовий об'єкт ЗСУ", що знаходився у квадраті Дружківки. У льодовій арені, за їхніми даними, був особовий склад української армії.

Усередині зруйнованої будівлі знаходиться велика кількість матраців, але без спальників, що може свідчити про відсутність людей під час удару, пишуть пабліки.

За деякими відео та фотокадрами наслідків вибуху можна зробити висновок, що в приміщенні на момент атаки військових не було. Слідів крові та фрагментів тіл також не видно.

Нагадаємо, що під удар російських окупантів у Дружківці 2 січня потрапив кореспондент німецького таблоїду BILD Бьорн Штрітцель. Він знаходився в будинку поруч із вікном, його поранив уламок скла.

Фокус 3 січня писав про ракетний удар армії РФ по Краматорську, який потрапив у прямий ефір французького телеканалу TF1. Трансляцію з українського міста вів французький журналіст Поль Гасьє.

ЗСУ в ніч із 31 грудня на 1 січня успішно уразили будівлю профтехучилища №19 у Макіївці та ліквідували 400 російських окупантів, стверджує СтратКом ЗСУ. Ще майже 300 могли бути поранені.