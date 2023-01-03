Кореспондент BILD потрапив під обстріл та отримав поранення на Донеччині (фото)

Головний редактор німецької газети заявив, що журналіст отримав поранення осколком скла через вибух. Передбачається, що росіяни завдали удару ракетою C-300 або дроном-камікадзе.

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Під час обстрілу міста Дружківка на Донеччині під удар російських окупантів потрапив кореспондент німецької газети BILD Бьорн Штрітцель. Чоловік сидів у будинку біля вікна, а тому отримав легке поранення осколками скла. Про це пише BILD.

Головний редактор видання Йоханнес Бойє написав у себе в Twitter, що кореспондент на цей час перебуває в безпеці.

"Проте це нагадування про ті труднощі, через які проходять репортери в Україні, щоб розповісти правду", — підкреслив Бойє.

У матеріалі газети сказано, що уламки скла розлетілися по всій кімнаті внаслідок сильного вибуху, який стався о 19:00. Неподалік місця удару згоріло дерево. Журналісти припустили, що окупанти цілилися у вокзал, що знаходиться поряд.

[ + – ] Наслідки вибуху Фото: bild.de

"Можливо, це була ракета С-300 російського зенітно-ракетного комплексу великої дальності. Також можливе використання дронів", — сказано у матеріалі.

Повідомляється, що за дві години після атаки населений пункт обстріляли з артилерії. Було зафіксовано 8 вибухів.

Одна з місцевих мешканок на ім'я Галина розповіла журналістам, що уламки скла пошкодили їй обличчя.

"Пролунав гучний вибух, я не розуміла, що сталося, поки внучка не сказала мені, що в мене йде кров", — розповідає жінка.

[ + – ] Місцева мешканка Галина Фото: bild.de

Пізніше заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив про ракетні удари на Донеччині.

За його словами, одна із двох ракет потрапила до центру населеного пункту Дружківка. Двоє поранених.

"Іншою ракетою завдано удару по селу Яковлівка. Інформація уточнюється", — написав він.

[ + – ] Удар по Дружківці

Раніше Фокус писав, що в Маріуполі росіяни та буряти влаштували між собою п'яну стрілянину. За інформацією радника міського голови міста Петра Андрющенка, російські окупанти також влаштували у Маріуполі погоню із застосуванням стрілецької зброї.

Також повідомлялося, що росіяни 224 рази на день обстріляли Бахмут. За словами спікера Східного угруповання ЗСУ Сергія Череватого, за добу сталося 34 бойові зіткнення. ЗС РФ втратили 213 людей убитими та 87 пораненими.