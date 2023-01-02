"Мінусують одне одного": в Маріуполі росіяни та буряти влаштували між собою п'яну перестрілку

За інформацією радника міського голови міста Петра Андрющенка, російські окупанти також влаштували в Маріуполі погоню із застосуванням стрілецької зброї.

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У понеділок, 2 січня, в окупованому Маріуполі буряти та російські окупанти почали стріляти одне в одного, внаслідок чого застрелили одного з росіян. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі.

Відомо, що інцидент стався у районі міста Кальміус.

За словами Андрющенка, обидві сторони конфлікту були нетверезими після того, як відзначали Новий рік. Буряти застосували зброю, й один із них убив російського військового.

"Тепер глобальна стрілянина зі стрілецької зброї, купа бурятів намагається втекти хто куди. Їх переслідує купа росіян у формі", — написав радник міського голови Маріуполя.

Він також зауважив, що внаслідок таких "розборок" між російськими окупантами страждають мирні жителі міста. Тому що вони можуть стати випадковими жертвами перестрілки загарбників.

Втім, Андрющенко додав, що, попри все, "добре коли (окупанти, — ред.) мінусують самі себе".

Зауважимо, що інформації про перестрілку в Маріуполі поки немає ні на сайті МВС РФ, ні на сайті так званого МВС "ДНР".

Нагадаємо, 17 червня 2022 року російські військовослужбовці влаштували стрілянину зі співробітниками ФСБ в окупованому Херсоні в одному з місцевих кафе. Внаслідок інциденту троє з них вбито та ще двох поранено. Один співробітник ФСБ, чию особу не встановили, втік з місця події.

Фокус також писав про те, що наприкінці листопада 2022 12 російських мобілізованих влаштували п'яну перестрілку в кафе Мелітополя. Конфлікт між окупантами виник у мелітопольському закладі "Джокер". На тлі вживання алкоголю словесна суперечка швидко перетворилася на вогнепальну.