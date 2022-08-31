У Херсоні ФСБ влаштувало стрілянину із ЗС РФ, є загиблі, — ЗМІ (документ)

За інформацією журналістів, інциденту передувало розпивання спиртного. На місці загинули двоє ФСБшників та один контрактник ЗС РФ. Решту довелося терміново госпіталізувати.

У червні російські військовослужбовці влаштували стрілянину зі співробітниками ФСБ в окупованому Херсоні. Це сталося в одному із місцевих кафе. В результаті загинули троє людей. Про це пише видання Yahoo News із посиланням на документи Слідчого комітету Росії.

Також повідомляється, що в результаті перестрілки було поранено двох людей. Їх довелося госпіталізувати. Один співробітник ФСБ, чию особу не було встановлено, втік з місця події.

Повідомляється, що про цю подію стало відомо лише зараз. Повідомляється, що двоє військовослужбовців армії РФ і чотири співробітники ФСБ розпивали спиртні напої в барі на набережній Дніпра. Між компаніями виникла сварка після того, як військовим зробили зауваження з приводу розпивання спиртних напоїв у формі. Тоді один із військовослужбовців дістав пістолет, і відкрив вогонь у підлогу. Співробітник ФСБ спробував відібрати у нього зброю, після чого обидві сторони почали стріляти одна в одну. Вогонь вівся також із автоматів.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу. Невстановленого співробітника ФСБ, який зник з місця події, розшукують.

[ + – ] Документи Слідчого комітету РФ [ + – ] Документи Слідчого комітету РФ

Примітно, що раніше оперативне командування "Південь" писало про схожий інцидент. У звіті, опублікованому у Facebook, повідомлялося таке:

"Днями в окупованому Херсоні співробітники оперативного підрозділу рашистських військ шикарно замовили собі в одному із закладів харчування на набережній міста шашлик. Враховуючи поведінку даних клієнтів, їхнє мародерське минуле та негідне походження, для обслуговування таких особливих гостей прибула спеціальна сервісна група, яка відкрила рахунок за допомогою автоматичної черги".

Крім того, про це також згадував на каналі Фейгін LIVE радник Офісу президента України Олексій Арестович. За його словами, співробітників ФСБ у Херсоні вбили партизани.

[ + – ] Олексій Арестович на Фейгін LIVE. Про партизанів дивитись з 16:15

Раніше Фокус писав, що у Москві вимагають провести референдум у Херсонській області. За словами заступника голови облради Юрія Соболевського, окупанти не знаходять підтримки серед місцевого населення. Вони не мають ресурсів навіть для створення "картинки" для російської пропаганди. Місцеві збираються бойкотувати референдум, проте окупанти бояться доносити про це до Кремля.

Крім того, повідомлялося, що херсонський колаборант Стремоусов підтвердив, що поїхав до Воронежа. Помічник військ РФ запевнив, що залишив Херсон заради семінару тоді, коли ЗСУ ведуть контрнаступ на півдні України.