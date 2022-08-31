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Военный Фокус Российско-украинская война

В Херсоне ФСБ устроило перестрелку с ВС РФ, есть погибшие, — СМИ (документ)

Сотрудники ФСБ, фото
Фото: Российская газета | Сотрудники ФСБ

По информации журналистов, инциденту предшествовало распитие спиртного. На месте погибли двое ФСБшников и один контрактник ВС РФ. Остальных пришлось срочно госпитализировать.

В июне российские военнослужащие устроили перестрелку с сотрудниками ФСБ в оккупированном Херсоне. Это произошло в одном из местных кафе. В результате погибли три человека. Об этом пишет издание Yahoo News со ссылкой на документы Следственного комитета России.

Также сообщается, что в результате перестрелки были ранены два человека. Их пришлось госпитализировать. Один сотрудник ФСБ, чья личность не была установлена, скрылся с места происшествия.

Сообщается, что об этом происшествии стало известно только сейчас. Сообщается, что два военнослужащих армии РФ и четыре сотрудника ФСБ распивали спиртные напитки в баре на набережной Днепра. Между компаниями возникла ссора после того, как военным сделали замечание по поводу распития спиртных напитков в форме. Тогда один из военнослужащих достал пистолет, и открыл огонь в пол. Сотрудник ФСБ попытался отнять у него оружие, после чего обе стороны начали стрелять друг в друга. Огонь велся также из автоматов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Неустановленного сотрудника ФСБ, скрывшегося с места происшествия, разыскивают.

ФСБ, перестрелка, армия РФ, документы
Документы Следственного комитета РФ
ФСБ, перестрелка, армия РФ, документы
Документы Следственного комитета РФ
ФСБ, перестрелка, армия РФ, документы
ФСБ, перестрелка, армия РФ, документы

Примечательно, что ранее оперативное командование "Юг" писало о похожем инциденте. В отчете, опубликованном в Facebook, сообщалось следующее:

"На днях в оккупированном Херсоне сотрудники оперативного подразделения рашистских войск шикарно заказали себе в одном из заведений питания на набережной города шашлык. Учитывая поведение данных клиентов, их мародерское прошлое и недостойное происхождение, для обслуживания таких особых гостей прибыла специальная сервисная группа, открывшая счет с помощью автоматической очереди".

Кроме того, об этом также упоминал на канале Фейгин LIVE советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, сотрудников ФСБ в Херсоне убили партизаны.

Алексей Арестович на Фейгин LIVE. О партизанах смотреть с 16:15

Ранее Фокус писал, что в Москве требуют провести референдум в Херсонской области. По словам зампред облсовета Юрия Соболевского, оккупанты не находят поддержки среди местного населения. У них нет ресурсов даже для создания "картинки" для российской пропаганды. Местные собираются бойкотировать референдум, однако оккупанты боятся доносить об этом в Кремль.

Кроме того, сообщалось, что херсонский коллаборант Стремоусов подтвердил, что уехал в Воронеж. Пособник войск РФ заверил, что покинул Херсон ради семинара, в то время как ВСУ ведут контрнаступление на юге Украины.