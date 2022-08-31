В Херсоне ФСБ устроило перестрелку с ВС РФ, есть погибшие, — СМИ (документ)

По информации журналистов, инциденту предшествовало распитие спиртного. На месте погибли двое ФСБшников и один контрактник ВС РФ. Остальных пришлось срочно госпитализировать.

В июне российские военнослужащие устроили перестрелку с сотрудниками ФСБ в оккупированном Херсоне. Это произошло в одном из местных кафе. В результате погибли три человека. Об этом пишет издание Yahoo News со ссылкой на документы Следственного комитета России.

Также сообщается, что в результате перестрелки были ранены два человека. Их пришлось госпитализировать. Один сотрудник ФСБ, чья личность не была установлена, скрылся с места происшествия.

Сообщается, что об этом происшествии стало известно только сейчас. Сообщается, что два военнослужащих армии РФ и четыре сотрудника ФСБ распивали спиртные напитки в баре на набережной Днепра. Между компаниями возникла ссора после того, как военным сделали замечание по поводу распития спиртных напитков в форме. Тогда один из военнослужащих достал пистолет, и открыл огонь в пол. Сотрудник ФСБ попытался отнять у него оружие, после чего обе стороны начали стрелять друг в друга. Огонь велся также из автоматов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Неустановленного сотрудника ФСБ, скрывшегося с места происшествия, разыскивают.

[ + – ] Документы Следственного комитета РФ [ + – ] Документы Следственного комитета РФ

Примечательно, что ранее оперативное командование "Юг" писало о похожем инциденте. В отчете, опубликованном в Facebook, сообщалось следующее:

"На днях в оккупированном Херсоне сотрудники оперативного подразделения рашистских войск шикарно заказали себе в одном из заведений питания на набережной города шашлык. Учитывая поведение данных клиентов, их мародерское прошлое и недостойное происхождение, для обслуживания таких особых гостей прибыла специальная сервисная группа, открывшая счет с помощью автоматической очереди".

Кроме того, об этом также упоминал на канале Фейгин LIVE советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, сотрудников ФСБ в Херсоне убили партизаны.

[ + – ] Алексей Арестович на Фейгин LIVE. О партизанах смотреть с 16:15

Ранее Фокус писал, что в Москве требуют провести референдум в Херсонской области. По словам зампред облсовета Юрия Соболевского, оккупанты не находят поддержки среди местного населения. У них нет ресурсов даже для создания "картинки" для российской пропаганды. Местные собираются бойкотировать референдум, однако оккупанты боятся доносить об этом в Кремль.

Кроме того, сообщалось, что херсонский коллаборант Стремоусов подтвердил, что уехал в Воронеж. Пособник войск РФ заверил, что покинул Херсон ради семинара, в то время как ВСУ ведут контрнаступление на юге Украины.