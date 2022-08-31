"Був у відрядженні": херсонський колаборант Стремоусов підтвердив, що поїхав у Воронеж

Помічник військ РФ запевнив, що залишив Херсон заради семінару, тоді як ЗСУ ведуть контрнаступ на півдні України.

Представник окупаційної влади Херсонської області Кирило Стремоусов підтвердив, що виїхав із Херсона у Воронеж. Так званий заступник голови адміністрації регіону запевнив, що поспішно повертається в обласний центр, а на території РФ він брав участь у семінарі з "комунікативного лідерства". Про це він сказав у зверненні, опублікованому в його телеграм-каналі в середу, 31 серпня.

"Перебуваючи у Воронежі, я зміг попрацювати на семінарі "Комунікативне лідерство"... Продумували, як вибудовуватимуться процеси інтеграції в РФ", — сказав колаборант.

Посібник російських окупантів заявив, що на семінарі також були присутні представники майже всіх тимчасово непідконтрольних Києву територій України, однак яких саме, уточнити відмовився, пославшись на те, що "зараз формується та робиться історія". Стремоусов подякував Воронежу за прийом, додавши, що це місто, до якого "Херсон має прагнути".

"Повертаюся назад у місто Херсон, бо зараз ми маємо бути разом. Хто б що не писав про те, що я кудись поїхав, утік. Ні, я працюю, виконую свої професійні обов'язки. Я зняв відео спеціально для пабліків іноземних, для соцмереж, які більше цікавилися моїм від'їздом у Вороніж, ніж тією фейковою спецоперацією (яку саме "спецоперацію" має на увазі Стремоусов, невідомо, — ред.), яка провалилася нічим не розпочавшись..." — сказав гауляйтер.

На кадрах, опублікованих Стремоусовим, можна побачити, що він перебуває в приміщенні, схожому на конференц-зал.

У підписі до відео Стремоусов запевнив, що "спішно повертається в Херсон" заради підготовки до проведення псевдореферендуму про входження області в склад РФ. Дат проведення референдуму гауляйтер не уточнив.

Нагадаємо, вчора український блогер і активіст Сергій Стерненко опублікував інформацію, згідно з якою Стремоусов станом на 30 серпня перебував у Воронежі. Аналіз відео, записаного окупантом для свого телеграм-каналу, свідчив, що він залишив Херсонську область.

29 серпня стало відомо, що Збройні Сили України розпочали контрнаступні дії на півдні країни. За даними британської розвідки, українським бійцям вдалося відсунути лінію фронту в регіоні, проте тепер війська РФ намагатимуться зміцнити свої позиції.