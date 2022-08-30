Колаборант Стремоусов втік з окупованого Херсона у Воронеж, – Стерненко
Як каже український блогер, так званий "заступник голови адміністрації Херсонської області" записує свої відео з готелю в російському обласному центрі.
Так званий "заступник голови адміністрації" окупованої Херсонської області Кирило Стремоусов втік з Херсона до Воронежа. Про це свідчить аналіз записаних ним відеоповідомлень, вважає український блогер та активіст Сергій Стерненко.
"Зрадник України та колаборант Стремоусов втік із Херсона і розповідає, що Росія у Херсоні назавжди… з Воронежа", — пише Стерненко.
За його словами, вид із вікон, на тлі якого записував свої ролики Стремоусов, виходить на Благовіщенський собор та технікум будівельних технологій у Воронежі.
Імовірно, представник окупаційної влади знаходиться в місцевому готелі Marriott на проспекті Революції, 38. Готель знаходиться якраз навпроти собору.
"На задньому фоні видно і Благовіщенський собор Воронежа, і таку ж жовто-світлу чотириповерхову будівлю на вул. Революції, 29 (технікум будівельних технологій). Позаду також є Воронезьке водосховище", — докладно розповів Стерненко.
Він також опублікував фотографії та карти з російського міста, які можна порівняти з відео, записаним колаборантом.
Нагадаємо, РФ підтвердила вбивство нардепа-колаборанта Олексія Ковальова. Експарламентаря ліквідували разом з його дівчиною 28 серпня, у нього вдома.
Раніше у телеграм-каналах пройшла інформація про ліквідацію херсонського колаборанта, так званого "заступника голови департаменту внутрішньої політики" окупованої області Ігоря Телегіна внаслідок підриву автомобіля. Проте пізніше в окупованому місті спростували його загибель. Зокрема Кирило Стремоусов розповів, що Телегін вижив, але госпіталізований.