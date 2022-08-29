Застрелили вдома: РФ підтвердила вбивство нардепа-колаборанта Олексія Ковальова

Парламентарія ліквідували разом із його дівчиною 28 серпня. За розслідування вбивства пособника окупантів взявся Слідчий комітет РФ.

Слідчий комітет РФ підтвердив інформацію про те, що народного депутата з "Слуги народу", який перейшов на бік російських військ у Херсоні й обійняв посаду в окупаційній адміністрації Олексія Ковальова ліквідовано. Російська влада стверджує, що колаборант загинув внаслідок вогнепального поранення. Про це йдеться у повідомленні відомства.

"За попередніми даними, внаслідок отриманого вогнепального поранення помер... Олексій Ковальов", — заявили в СК РФ.

За даними російських слідчих, напад на Ковальова скоїли вдома вчора, 28 серпня. Разом із Ковальовим загинула дівчина, яка з ним проживала.

У СК РФ запевнили, що орган розслідує та знайде причетних до вбивства Ковальова.

Нагадаємо, 22 червня в мережі з'явилася помилкова інформація про те, що Ковальова ліквідували у місті Гола Пристань, підірвавши його автомобіль. 30 червня пропагандисти РФ записали відео з лікарні, на якому нардеп лежить на ліжку і каже, що став жертвою замаху.

У свою чергу Державне бюро розслідувань України відкрило проти Ковальова провадження за статтею про державну зраду та пособництво державі-агресору.

Раніше, 3 травня, Ковальова виключили із фракції "Слуга народу". Після початку повномасштабного вторгнення парламентар не відвідував засідання Верховної Ради, залишившись на тимчасово окупованій території Херсонської області.