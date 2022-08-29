Поранили ножем і вистрілили в голову: нові подробиці вбивства колаборанта Олексія Ковальова

За відомостями російських медіа, невідомі проникли в приватний будинок нардепа та розстріляли його з помпової рушниці. Постраждала і 38-річна співмешканка політика.

Тіло нардепа-колаборанта Олексія Ковальова знайшли в його приватному будинку. Про це повідомило у Telegram російське медіа Baza.

За інформацією журналістів, тіло посібника окупантів із вогнепальним пораненням у голову знайшла його мати. Ковальову нанесли ножове поранення в шию та його 38-річній дівчині.

За попередніми даними, на зрадника напали 28 серпня приблизно о 15 годині дня. Невідомі залізли в його приватний будинок, розстріляли Ковальова з помпової рушниці та напали на його співмешканку, зазначає видання Baza.

Український воєнкор Андрій Цаплієнко пише, що колаборанта зарізали в його будинку в окупованому місті Гола Пристань у Скадовському районі Херсонської області.

"Біля його будинку дуже багато окупаційних "поліцейських". Олексій Ковальов, багатий херсонський аграрій пройшов до парламенту від "Слуги народу" та несподівано, на початку вторгнення, запропонував свої послуги окупантам", — наголосив журналіст.

Ковальов, за його даними, налагодив постачання своєї продукції у Росію через Крим.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань раніше повідомляв, що Ковальова вбили у Залізному Порту. Херсонське медіа "Міст" із посиланням на джерела в правоохоронних органах писало, що колаборант отримав два вогнепальні поранення — у живіт і голову.

Замахи на Олексія Ковальова — скільки було спроб убивства

22 червня вже повідомлялося про те, що Ковальова ліквідували у місті Гола Пристань, підірвавши його автомобіль. Про замах також повідомив депутат із фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. Після цього джерела в правоохоронних органах повідомили журналістам, що Ковальов живий.

Партизани й раніше полювали на Ковальова. Російські пропагандисти 30 червня записали відео з лікарні, на якому він лежить на ліжку та каже, що став жертвою замаху. Колаборант сказав, що "став жертвою СБУ" та пообіцяв незабаром повернутися до своїх повноважень.

Позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко раніше говорив про ліквідацію Олексія Ковальова партизанами. За його інформацією, машину колаборанта підірвали у Голій Пристані, але Херсонська обласна військова адміністрація спростувала ці відомості.

Держбюро розслідувань України відкрило проти Ковальова провадження за статтею про державну зраду та пособництво державі-агресору.

Ковальова виключили із фракції "Слуга народу" 3 травня. Після початку військового вторгнення РФ зрадник не відвідував пленарних засідань в українському парламенті.