Друга спроба: стало відомо про новий замах на зрадника Олексія Ковальова

Поки що про вбивство колишнього нардепа надходить суперечлива інформація. Його загибель підтверджують у партії "Слуга народу", з якої було виключено колаборанта.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив про вбивство колишнього народного депутата від партії "Слуга народу" Олексія Ковальова, який почав співпрацювати з окупантами.

"З'явилася інформація, що в Залізному Порту вбито екснардепа, зрадника Олексія Ковальова, — зазначив Хлань. — Дані потребують уточнення, але цікаво, що про смерть свого міністра повідомляли і пропагандистські ЗМІ, хоча відразу видалили".

[ + – ] У проросійських пабліках було опубліковано таке повідомлення, яке незабаром видалили

Декілька джерел херсонського видання "Міст" у правоохоронних органах побічно підтвердили інформацію про загибель Ковальова. Один із них повідомив, що колаборант отримав два вогнепальні поранення – у живіт і голову. При цьому силовики не заперечують, що це могло бути інсценування.

За даними "Мосту", біля будинку Ковальова в Голій Пристані 28 серпня бачили багато озброєних російських військових, хоча проросійські пабліки повідомляли про те, що замах стався у Херсоні.

Джерело "Української правди" у партії "Слуга народу" підтвердило інформацію про смерть Олексія Ковальова.

Ковальов раніше вже пережив замах

Нагадаємо, 22 червня вже повідомлялося про те, що Ковальова ліквідували у місті Гола Пристань, підірвавши його автомобіль. Про замах також повідомив депутат із фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. Після цього джерела у правоохоронних органах повідомили журналістам, що Ковальов живий.

30 червня російські ЗМІ опублікували записаний у лікарні відеоролик, на якому Олексій Ковальов заявив, що справді став жертвою замаху. В його організації він звинуватив СБУ, а також запевнив, що продовжуватиме виконувати свої обов'язки народного депутата до 2023 року — кінця терміну повноважень нинішнього скликання Верховної Ради. 3 травня його виключили зі складу фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді. У партії заявили, що Ковальов добровільно залишився на тимчасово окупованій території Херсонської області та підозрюється у державній зраді.

У червні Держбюро розслідувань порушило чергове кримінальне провадження проти Ковальова через його співпрацю із загарбниками.

На початку липня російські окупанти створили власний "уряд" Херсонської області. "Заступником глави уряду з питань сільського господарства" вони призначили уродженця Херсонської області Олексія Ковальова.

Після цього ДБР повідомило, що зраднику заочно обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу.