Вторая попытка: стало известно о новом покушении на предателя Алексея Ковалева

Пока об убийстве бывшего нардепа поступает противоречивая информация. Его гибель подтверждают в партии "Слуга народа", из которой был исключен коллаборант.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил об убийстве бывшего народного депутата от партии "Слуга народа" Алексея Ковалева, который стал сотрудничать с оккупантами.

"Появилась информация, что в Железном Порту убит экс-нардеп, предатель Алексей Ковалев, — отметил Хлань. — Данные нуждаются в уточнении, но интересно, что о смерти своего министра сообщали и пропагандистские СМИ, хотя сразу удалили".

[ + – ] В пророссийский пабликах было опубликовано такое сообщение, которое вскоре удалили

Несколько источников херсонского издания "Мост" в правоохранительных органах косвенно подтвердили информацию о гибели Ковалева. Один из них сообщил, что коллаборант получил два огнестрельных ранения – в живот и голову. При этом в силовики не исключают, что это могла быть инсценировка.

По данным "Моста", у дома Ковалева в Голой Пристани 28 августа видели много вооруженных российских военных, хотя пророссийские паблики сообщали о том, что покушение произошло в Херсоне.

Источник "Украинской правды" в партии "Слуга народа" подтвердил информацию о смерти Алексея Ковалева.

Ковалев ранее уже пережил покушение

Напомним, 22 июня уже сообщалось о том, что Ковалева ликвидировали в городе Голая Пристань, взорвав его автомобиль. О покушении также сообщил депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. После этого источники в правоохранительных органах сообщили журналистам, что Ковалев жив.

30 июня российские СМИ опубликовали записанный в больнице видеоролик, на котором Алексей Ковалев заявил, что действительно стал жертвой покушения. В его организации он обвинил СБУ, а также заверил, что продолжит исполнять свои обязанности народного депутата до 2023 года — конца срока полномочий нынешнего созыва Верховной Рады. 3 мая его исключили из состава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде. В партии заявили, что Ковалев добровольно остался на временно оккупированной территории Херсонской области и подозревается в государственной измене.

В июня Госбюро расследований возбудило очередное уголовное производство против Ковалева из-за его сотрудничества с захватчиками.

В начале июля российские оккупанты создали собственное "правительство" Херсонской области. "Заместителем главы правительства по вопросам сельского хозяйства" они назначили уроженца Херсонской области Алексея Ковалева.

После этого ГБР сообщило, что предателю заочно выбрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внести залог.