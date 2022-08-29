Ранили ножом и выстрелили в голову: новые подробности убийства коллаборанта Алексея Ковалева

По сведениям российских медиа, неизвестные проникли в частный дом нардепа и расстреляли его из помпового ружья. Пострадала и 38-летняя сожительница политика.

Тело нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева нашли в его частном доме. Об этом сообщило в Telegram российское медиа Baza.

По информации журналистов, тело пособника оккупантов с огнестрельным ранением в голову обнаружила его мать. Ковалеву нанесли ножевое ранение в шею и его 38-летней девушке.

По предварительным данным на предателя напали 28 августа около 15 часов дня. Неизвестные забрались в его частный дом, расстреляли Ковалева из помпового ружья и напали на его сожительницу, отмечает издание Baza.

Украинский военкор Андрей Цаплиенко пишет, что коллаборанта зарезали в его доме в оккупированном городе Голая Пристань в Скадовском районе Херсонской области.

"У его дома очень много оккупационных "полицейских". Алексей Ковалев, богатый херсонский аграрий прошел в парламент от "Слуги народа" и неожиданно, в начале вторжения, предложил свои услуги оккупантам", — подчеркнул журналист.

Ковалев, по его сведениям, наладил поставку своей продукции в Россию через Крым.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань ранее сообщал, что Ковалева убили в Железном Порту. Херсонское медиа "Мост" со ссылкой на источники в правоохранительных органах писало, что коллаборант получил два огнестрельных ранения – в живот и голову.

Покушения на Алексея Ковалева — сколько было попыток убийства

22 июня уже сообщалось о том, что Ковалева ликвидировали в городе Голая Пристань, взорвав его автомобиль. О покушении также сообщил депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. После этого источники в правоохранительных органах сообщили журналистам, что Ковалев жив.

Партизаны и ранее охотились на Ковалева. Российские пропагандисты 30 июня записали видео из больницы, на котором он лежит на койке и говорит, что стал жертвой покушения. Коллаборант сказал, что "стал жертвой СБУ" и пообещал скоро вернуться к своим полномочиям.

Внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко ранее говорил о ликвидации Алексея Ковалева партизанами. По его информации, машину коллаборанта взорвали в Голой Пристани, но Херсонская областная военная администрация опровергла эти сведения.

Госбюро расследований Украины открыло против Ковалева производство по статье о государственной измене и пособничестве государству-агрессору.

Ковалева исключили из фракции "Слуга народа" 3 мая. После начала военного вторжения РФ предатель не посещал пленарные заседания в украинском парламенте.