Застрелили дома: РФ подтвердила убийство нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева

Парламентария ликвидировали вместе с его девушкой 28 августа. За расследование убийства пособника оккупантов взялся Следственный комитет РФ.

Следственный комитет РФ подтвердил информацию о том, что народный депутат из "Слуги народа", перешедший на сторону российских войск в Херсоне и занявший должность в оккупационной администрации Алексей Ковалев был ликвидирован. Российские власти утверждают, что коллаборант погиб в результате огнестрельного ранения. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"По предварительным данным, в результате полученного огнестрельного ранения скончался… Алексей Ковалев", — заявили в СК РФ.

По данным российских следователей, нападение на Ковалева было совершено у него дома вчера, 28 августа. Вместе с Ковалевым погибла девушка, которая с ним проживала.

В СК РФ заверили, что орган расследует и найдет причастных к убийству Ковалева.

Напомним, 22 июня в сети появилась ложная информация о том, что Ковалева ликвидировали в городе Голая Пристань, взорвав его автомобиль. 30 июня пропагандисты РФ записали видео из больницы, на котором нардеп лежит на койке и говорит, что стал жертвой покушения.

В свою очередь Государственное бюро расследований Украины открыло против Ковалева производство по статье о государственной измене и пособничестве государству-агрессору.

Ранее, 3 мая, Ковалева исключили из фракции "Слуга народа". После начала полномасштабного вторжения парламентарий не посещал заседания Верховной Рады, оставшись на временно оккупированной территории Херсонской области.