12 російських мобілізованих влаштували п'яну стрілянину в кафе Мелітополя, — росЗМІ

Конфлікт між окупантами виник у мелітопольському закладі "Джокер". На тлі вживання алкоголю словесна суперечка швидко перетворилася на вогнепальну.

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У тимчасово окупованому місті Мелітополь Запорізької області російські мобілізовані вчинили стрілянину в місцевому кафе. Про це у вівторок, 15 листопада, повідомило видання Baza.

За даними авторів публікації, інцидент стався минулого тижня, у п'ятницю, 11 листопада. Російські мобілізовані відпочивали у мелітопольському кафе "Джокер". Окупанти розпивали алкогольні напої й через деякий час між ними почалася словесна суперечка, за якою сталися постріли.

"Хтось із мобілізованих почав стріляти, одна людина отримала поранення в плече", — пише телеграм-канал.

На місце події того вечора виїхала російська військова поліція та затримала 12 людей. Серед них виявилося семеро рядових, двоє молодших сержантів, єфрейтор, капітан та лейтенант. Учасників стрілянини доправили до кімнати для тимчасово затриманих військової поліції.

Нагадаємо, цього літа, коли Херсон перебував під російською окупацією, у місті сталася перестрілка між співробітниками ФСБ РФ та бійцями Збройних сил РФ. На місці загинули двоє представників ФСБ та один контрактник ЗС РФ, решту довелося терміново госпіталізувати.

Також ми писали про те, як нещодавно мобілізовані росіяни із Чувашії влаштували масштабний бунт через те, що не отримали обіцяні президентом РФ Володимиром Путіним грошові виплати. На територію навчального центру, де проходила акція, "для заспокоєння протестувальників" тоді направили бійців Росгвардії та ОМОНу.