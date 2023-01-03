Корреспондент BILD попал под обстрел и получил ранение в Донецкой области (фото)

Главред немецкой газеты заявил, что журналист получил ранение осколком стекла из-за взрыва. Предполагается, что россияне нанесли удар ракетой C-300 или дроном-камикадзе.

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Во время обстрела города Дружковка в Донецкой область под удар российских оккупантов попал корреспондент немецкой газеты BILD Бьерн Штритцель. Мужчина сидел в доме рядом с окном, а потому получил легкое ранение осколками стекла. Об этом пишет BILD.

Главный редактор издания Йоханнес Бойе написал у себя в Twitter, что корреспондент на данный момент находится в безопасности.

"Тем не менее, это напоминание о тех трудностях, через которые проходят репортеры в Украине, чтобы рассказать правду", – подчеркнул Бойе.

В материале газеты сказано, что осколки стекла разлетелись по всей комнате в результате сильного взрыва, который произошел в 19:00. Недалеко от места удара сгорело дерево. Журналисты предположили, что оккупанты целились в вокзал, который находится рядом.

[ + – ] Последствия взрыва Фото: bild.de

"Возможно, это была ракета С-300 российского зенитно-ракетного комплекса большой дальности. Также возможно использование дронов", — сказано в материале.

Сообщается, что через два часа после атаки населенный пункт обстреляли из артиллерии. Было зафиксировано 8 взрывов.

Одна из местных жительниц по имени Галина рассказала журналистам, что осколки стекла повредили ей лицо.

"Раздался громкий взрыв, я не понимала, что произошло, пока внучка не сказала мне, что у меня идет кровь", — рассказа женщина.

[ + – ] Местная жительница Галина Фото: bild.de

Позже заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о ракетных ударах в Донецкой области.

По его словам, одна из двух ракет попала в центр населенного пункта Дружковка. Двое раненых.

"Другой ракетой нанесен удар по селу Яковловка. Информация уточняется", – написал он.

[ + – ] Удар по Дружковке

Ранее Фокус писал, что в Мариуполе русские и буряты устроили между собой пьяную перестрелку. По информации советника городского главы города Петра Андрющенко, российские оккупанты также устроили в Мариуполе погоню с применением стрелкового оружия.

Также сообщалось, что россияне 224 раза за день обстреляли Бахмут. По словам спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, за сутки произошло 34 боестолкновения. ВС РФ потеряли 213 человека убитыми и 87 ранеными.