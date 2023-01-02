Россияне 224 раза за день обстреляли Бахмут, — Восточная группировка ВСУ (фото)

По словам спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, за сутки произошло 34 боестолкновения. ВС РФ потеряли 213 человека убитыми и 87 ранеными.

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Российские войска продолжают сосредотачивать свою активность в районе города Бахмут Донецкой области. В течение дня оккупационные войска обстреляли этот район фронта 224 раза. Об этом сообщил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире "Эспрессо".

По его словам, для врага в приоритете остается наступление на Бахмутском направлении: сам город и соседние населенные пункты. Российские войска также пытаются улучшить свое тактическое положение на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях.

"За сутки враг совершил 224 обстрела различными системами артиллерии и танками, произошло 34 боестолкновения, — пояснил Череватый. — Враг потерял 213 человек убитыми и 87 ранеными".

[ + – ] Украинские военные в Донецкой области

По словам представителя ВСУ, на востоке ВС РФ ежедневно теряют значительные активы — горюче-смазочные, артиллерийские склады, технику и военных.

[ + – ] Украинские военные в Донецкой области

Череватый объяснил, что враг сейчас использует 20 тысяч снарядов ежедневно на небольших участках фронта, таких как район Бахмута или Авдеевки. Россияне не рассчитывали на затяжную войну и расход боеприпасов, сравнимый со Второй мировой.

[ + – ] Украинские военные в Донецкой области

Напомним, что генштаб подтвердил удар ВСУ по базе ВС РФ в Макеевке. Была уничтожена техника и личный состав оккупационных войск.

Ранее Фокус сообщал, что в Мариуполе русские и буряты устроили пьяную перестрелку. Советник городского главы города Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты устроили в Мариуполе погоню с использованием стрелкового оружия.