Ракетний удар ЗС РФ по Краматорську потрапив у прямий ефір французького телеканалу (відео)

Обстріл прифронтового міста стався у момент, коли журналіст Поль Гасьє вийшов на зв'язок зі студією.

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Ракетний удар ЗС РФ по Краматорську потрапив у прямий ефір французького телебачення. Відео з прифронтового населеного пункту Донецької області було оприлюднено телеканалом TF1.

Повідомляється, що трансляцію з Краматорська вів французький журналіст Поль Гасьє.

В ефірі програми Quotidien на телеканалі TF1 обговорювалася ситуація у Донецькій області, яку ЗС РФ продовжують обстрілювати з важкого озброєння. Ракетний удар росіян по Краматорську потрапив у прямий ефір у момент, коли журналіст Поль Гасьє вийшов на зв'язок зі студією.

"Поль Гасьє, Елоїза Грегуар і Тео Палфрей перебувають у Краматорську, схід України. Незадовго до виходу в ефір вони були шоковані бомбардуванням за кілька десятків метрів від того місця, де вони стояли", — йдеться у підписі до відеоролика, оприлюдненого французьким телеканалом.

Журналісти зазначають, що в студії також був голова Міністерства економіки Франції Брюно Ле Мер.

[ + – ] Ракетний удар ЗС РФ по Краматорську потрапив у прямий ефір французького телеканалу

Зазначимо, що ввечері 2 січня ЗС РФ здійснили ракетні удари по Дружківці Донецької області. Як інформував заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, один із двох снарядів влучив у центр населеного пункту, внаслідок чого поранення отримали двоє цивільних.

Також повідомлялося, що внаслідок ракетних ударів ЗС РФ по Дружківці поранення отримав кореспондент німецького видання Bild Бьорн Штрітцель. Імовірно, росіяни атакували населений пункт Донецької області дроном-камікадзе чи зенітними ракетами С-300.