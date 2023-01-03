Ракетный удар ВС РФ по Краматорску попал в прямой эфир французского телеканала (видео)

Обстрел прифронтового города произошел в момент, когда журналист Поль Гасье вышел на связь со студией.

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Ракетный удар ВС РФ по Краматорску попал в прямой эфир французского телевидения. Видео из прифронтового населенного пункта Донецкой области был обнародован телеканалом TF1.

Сообщается, что трансляцию из Краматорска вел французский журналист Поль Гасье.

В эфире программы Quotidien на телеканале TF1 обсуждалась ситуация в Донецкой области, которую ВС РФ продолжают обстреливать из тяжелого вооружения. Ракетный удар россиян по Краматорску попал в прямой эфир в момент, когда журналист Поль Гасье вышел на связь со студией.

"Поль Гасье, Элоиза Грегуар и Тео Палфрей находятся в Краматорске, восток Украины. Незадолго до выхода в эфир они были шокированы бомбардировкой в нескольких десятках метров от того места, где они стояли", — говорится в подписи к видеоролику, который был обнародован французским телеканалом.

Журналисты отмечают, что в студии также находился глава Министерства экономики Франции Брюно Ле Мер.

[ + – ] Ракетный удар ВС РФ по Краматорску попал в прямой эфир французского телеканала

Отметим, что вечером 2 января ВС РФ осуществили ракетные удары по Дружковке Донецкой области. Как информировал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, один из двух снарядов попал в центр населенного пункта, в результате чего ранения получили двое гражданских.

Также сообщалось, что в результате ракетных ударов ВС РФ по Дружковке ранения получил корреспондент немецкого издания Bild Бьерн Штритцель. Предположительно, россияне атаковали населенный пункт Донецкой области дроном-камикадзе или зенитными ракетами С-300.