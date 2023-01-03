Дом клуба "Донбасс": появились кадры последствий удара ВС РФ по ледовой арене в Дружковке (фото, видео)

Разрушенная захватчиками площадка была домом хоккейной команды с 2014 года. Украинские СМИ сообщают, что данное помещение использовали как гуманитарный склад. По мнению российских военкоров, там был "военный объект ВСУ".

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Российские оккупанты ночью 2 января нанесли 2 ракетых удара по городу Дружковка Донецкой области. Об этом сообщил в Telegram заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Одна из ракет, по его данным, ударила в самом городе, известно о 2 раненых. Второй ракетой был нанесен удар по селу Яковлевка, о последствиях и пострадавших в ОП не рассказали.

В результате ракетных обстрелов ВС РФ разрушена ледовая арена "Альтаир" в Дружковке, сообщила пресс-служба хоккейного клуба (ХК) "Донбасс".

"Эта площадка стала домом для хоккейного клуба с 2014 года. На базе дружковской арены работала самая многочисленная в Украине детско-юношеская спортивная школа по хоккею и фигурному катанию. Арена принимала чемпионаты Украины, международные соревнования, культурно-массовые мероприятия", — отметили работники арены.

Удар по ледовой арене в Дружковке — разрушен третий дом донецкого клуба

Оккупанты за время войны разрушили уже третий дом донецкого клуба. В декабре прошлого года был обстрелян дворец спорта "Дружба" в Донецке, а в марте — Mariupol Ice Center.

На опубликованном фото видно, что на домашней площадке хоккейного клуба "Донбасс" вспыхнул сильный пожар после взрыва.

Генеральный директор ХК "Донбасс" Илья Федоренко заявил в Facebook, что "Альтаир" — не просто здание ледовой арены.

[ + – ] В удаленной от линии фронта Дружковке были повреждены здания Малой академии наук, автовокзал и церковь

"Это второй дом для нашего клуба после 2014 года. Это сотни детских соревнований, десятки международных турниров, улыбки детей. Это самая большая школа хоккея и фигурного катания в Украине. Это люди, которые создавали радость все 8 лет с начала войны. Нет слов. "Освободители" с***ные", – написал он.

В удаленной от линии фронта Дружковке были повреждены здания Малой академии наук, автовокзал, церковь, жилой дом и хозяйственные постройки. Один человек получил ранения, дополнил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Ракетный удар по Дружковке — как использовали помещение ледовой арены?

Журналисты "Радио Свобода" выяснили, что в последнее время ледовая арена "Альтаир" в Дружковке работала как гуманитарный склад. До недавнего времени арена была популярным местом отдыха для жителей региона.

Судя по некоторым кадрам последствий прилета по ледовой арене, на одной из стен остался флаг Украины.

[ + – ] РосСми писали о попадании в "военный объект ВСУ"

Российские военкоры утверждают, что оккупанты якобы попали в "военный объект ВСУ", который находился в квадрате Дружковки. В ледовой арене, по их данным, был личный состав украинской армии.

Внутри разрушенного здания находится большое количество матрасов, но без спальников, что может свидетельствовать об отсутствии людей в момент удара, пишут паблики.

По некоторым видео и фотокадрам последствий взрыва можно сделать вывод, что в помещении в момент атаки военных не было. Следов крови и фрагментов тел также не видно.

Напомним, что под удар российских оккупантов в Дружковке 2 января попал корреспондент немецкого таблоида BILD Бьерн Штритцель. Он находился в доме рядом с окном, его ранил осколок стекла.

Фокус 3 января писал о ракетном ударе армии РФ по Краматорску, который попал в прямой эфир французского телеканала TF1. Трансляцию из украинского города вел французский журналист Поль Гасье.

ВСУ в ночь с 31 декабря на 1 января успешно поразили здание профтехучилища №19 в Макеевке и ликвидировали 400 российских оккупантов, утверждает СтратКом ВСУ. Еще около 300 могли быть ранены.