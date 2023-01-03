Сумують за загиблими: у Самарі пройшли мітинги після удару ЗСУ по базі ЗС РФ у Макіївці (відео)

Росіяни звинувачують у смерті своїх військових Україну, а не Міноборони РФ. На мітинг прийшла дружина командувача другої гвардійської армії Катерина Колотовкіна, яка заявила, що попросила чоловіка "помститися за сльози матерів".

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У російських Самарі, Тольятті та інших містах Самарської області 3 січня пройшли жалобні мітинги на згадку про окупантів із цього регіону, які загинули після удару ЗСУ базі ЗС РФ в окупованій Макіївці Донецької області. Про це пише російське видання 63.ru.

Повідомляється, що мітинг у Самарі розпочався на площі Слави. У ньому брали участь представники регіональних громадських організацій, члени жіночої ради 2-ї гвардійської армії та інші мешканці міста.

Захід розпочався зі служби священиків за померлими. Після цього присутні поклали квіти до Вічного вогню.

Тим часом росіяни звинувачують у смерті своїх військових Україну, а не Міноборони РФ. На мітинг у Самарі прийшла дружина командувача другої гвардійської армії Катерина Колотовкіна. Вона заявила, що полк, у якому перебували окупанти у Макіївці, не був у його підпорядкуванні, проте попросила чоловіка помститися.

"Ви знаєте, вперше з початку "спеціальної воєнної операції" я його попросила помститися за сльози матерів, за невтішних вдів, за сиріт. Ми не пробачимо. І однозначно перемога буде за нами", — заявила вона.

Офіційної інформації про те, скільки військових із Самарської області загинуло, скільки поранено, чи зникли безвісти із Самарської області, поки немає. Губернатор Дмитро Куйбишев заявив, що ці дані уточнюються.

Нагадаємо, 2 січня до Міноборони РФ офіційно підтвердили "приліт" по базі окупантів у Макіївці. У відомстві стверджують, що загинули нібито 63 військовослужбовці. Проте пропагандист Володимир Романов заявляв про великі втрати — понад 200 окупантів.

У Страткомі повідомляли, що в результаті удару по ПТУ в Макіївці було вбито 400 російських військових, ще 300 отримали поранення.