Скорбят по погибшим: в Самаре прошли митинги после удара ВСУ по базе ВС РФ в Макеевке (видео)

Россияне обвиняют в смерти своих военных Украину, а не Минобороны РФ. На митинг пришла жена командующего второй гвардейской армии Екатерина Колотовкина, которая заявила, что попросила мужа "отомстить за слезы матерей".

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В российских Самаре, Тольятти и других городах Самарской области 3 января прошли траурные митинги в память об оккупантах из этого региона, которые погибли после удара ВСУ базе ВС РФ в оккупированной Макеевке Донецкой области. Об этом пишет российское издание 63.ru.

Сообщается, что митинг в Самаре начался на площади Славы. В нем участвовали представители региональных общественных организаций, члены женсовета 2-й гвардейской армии и другие жители города.

Мероприятие началось со службы священников по умершим. После этого собравшиеся возложили цветы к Вечному огню.

Тем временем россияне обвиняют в смерти своих военных Украину, а не Минобороны РФ. На митинг в Самаре пришла жена командующего второй гвардейской армии Екатерина Колотовкина. Она заявила, что полк, в котором находились оккупанты в Макеевке, не был в его подчинении, однако попросила мужа отомстить.

"Вы знаете, в первый раз с начала "специальной военной операции" я его попросила отомстить за слезы матерей, за безутешных вдов, за сирот. Мы не простим. И однозначно победа будет за нами", — заявила она.

Официальной информации о том, сколько военных из Самарской области погибло, сколько ранено, есть ли пропавшие без вести из Самарской области, пока нет. Губернатор Дмитрий Куйбышев заявил, что эти данные уточняются.

Напомним, 2 января в Минобороны РФ официально подтвердили "прилет" по базе оккупантов в Макеевке. В ведомстве утверждают, что погибли якобы 63 военнослужащих. Однако пропагандист Владимир Романов заявлял о больших потерях — более 200 оккупантов.

В СтратКоме сообщали, что в результате удара по ПТУ в Макеевке были убиты 400 российских военных, еще 300 получили ранения.