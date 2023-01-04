Удар по ПТУ в Макеевке: в Минобороны России обновили данные о потерях (видео)

Российский военачальник Сергей Севрюков сообщил, что среди погибших в Макеевке числится заместитель командира полка подполковник Бачурин.

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В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что в результате обстрела ВСУ профтехучилища №19 в ночь 31 декабря на 1 января погибло 89 военнослужащих. Об этом стало известно из видеообращения первого заместителя начальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова.

"К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций, количество погибших наших товарищей увеличилось до 89", — сказал Сергей Севрюков.

Он также отметил, в результате удара ВСУ погиб заместитель командира полка подполковник Бачурин. По словам российского офицера, семьи погибших и пострадавших от удара по военной базе получают "необходимую помощь и поддержку".

В Минобороны РФ заявили, что обстрел училища был совершен шестью реактивными снарядами американской системы залпового огня HIMARS. Также сообщается, что две ракеты были сбиты средствами противовоздушной обороны.

"Четыре реактивных снаряда с осколочно-фугасной боевой частью попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие. От детонации боевых частей реактивных снарядов HIMARS произошло обрушение перекрытий здания", — прокомментировал происшествие военачальник.

[ + – ] В Миноборны РФ признали гибель 89 военных в Макеевке

Севрюков утверждает, что пусковая установка РСЗО, из которой был нанесен удар по ПТУ в Макеевке была уничтожена российскими Вооруженными силами. Он также упомянул об обстреле украинского города Дружковка в Донецкой области. По словам генерал-лейтенанта, в этом населенном пункте ВС РФ ликвидировали еще 4 пусковых установки HIMARS и прочую военную технику.

Что известно об обстреле ПТУ №19 в Макеевке

В Управлении стратегических коммуникаций при ВСУ сообщили, что в ночь с 31 декабря на 1 января ВСУ нанесли удар по зданию училища №19 в оккупированной Макеевке, ликвидировав при этом около 400 российских военнослужащих. Также сообщается о 300 раненых.

Удар по Макеевке подтвердили в Минобороны РФ, заявив, что российская военная база попала под обстрел из РСЗО HIMARS. Изначально в пресс-службе российского ведомства признали гибель 63 военных.

В Институте изучения войны указали на то, что в Москве пытаются переложить ответственность за потери на самих военнослужащих, якобы использовавших мобильные телефоны, а также так называемые власти "ДНР".

Ранее Фокус писал о том, что многие российские военкоры не разделяют официальную позицию Кремля относительно инцидента в Макеевке, обвиняя высшее военное командование РФ в халатности.

Еще мы сообщали, что в городах Самарской области 3 января прошли траурные митинги в память о военнослужащих из этого региона, которые погибли после удара ВСУ по базе ВС РФ в оккупированной Макеевке.