"Непрофессионализм руководства": разведка Британии об уничтожении базы ВС РФ в Макеевке

Небезопасное хранение боеприпасов, как считают в ведомстве, объясняет колоссальные потери российской армии в ходе полномасштабного конфликта.

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Уничтожение базы ВС РФ в оккупированной Макеевке свидетельствует о непрофессионализме военного руководства России в войне против Украины. Об этом в своем новом отчете от 4 декабря пишет военная разведка Министерства обороны Великобритании.

Ведомство напоминает, что в ночь с 31 декабря на 1 января точным ударом было уничтожено здание бывшего 19-го профтехучилища в Макеевке, которое использовалось оккупантами в военных целях.

Объект был полностью разрушен, а Министерство обороны России подтвердило гибель 89 своих военнослужащих, среди которых был подполковник российской армии.

"Учитывая масштабы разрушений, существует реальная возможность того, что боеприпасы хранились рядом с жильем военнослужащих, которые сдетонировали во время удара, спровоцировав вторичные взрывы. Здание находилось всего в 12,5 км от Авдеевского сектора линии фронта — одного из наиболее ожесточенных участков конфликта", — говорится в отчете.

Британские разведчики пришли к выводу, что база ВС РФ в оккупированной Макеевке была успешно уничтожена украинской армией в результате непрофессионализма военного руководства России. Захватчики и ранее имели опыт небезопасного хранения боеприпасов, но инцидент на Донбассе, как сказано в отчете, еще раз объясняет высокие потери личного состава российской армии.

[ + – ] Непрофессионализм руководства РФ привел к уничтожению военной базы в Макеевке

Уничтожение базы ВС РФ в Макеевке — хронология событий

1 января в соцсетях появилась информация об уничтожении базы ВС РФ в Макеевке, которую оккупанты обустроили в здании бывшего 19-го ПТУ. Местные жители утверждали, что в 00:00 по местному времени прогремел мощный взрыв, в результате чего учебное заведение было полностью разрушено.

Утром 2 января Управление стратегических коммуникаций при ВСУ подтвердило информацию об уничтожении базы ВС РФ в Макеевке. Ведомство утверждало, что точным ударом были ликвидированы до 400 российских захватчиков, и еще около 300 человек получили различные ранения.

Позже уничтожение базы ВС РФ в Макеевке подтвердил Генеральный штаб ВСУ. Украинское командование сообщило, что в результате взрыва была ликвидирована боевая техника противника, а точные потери личного состава еще устанавливаются.

Минобороны России утверждало, что в результате удара ВСУ по ПТУ в Макеевке погибли 89 военнослужащих, среди которых был топ-офицер. Российские военкоры, в свою очередь, сообщали, что потери ВС РФ после уничтожения базы могут составлять несколько сотен убитыми.