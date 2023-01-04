ЗС РФ припустилися помилки: в ЗСУ розповіли, як вдалося знищити базу окупантів у Макіївці

Спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, що багато мобілізованих росіян розмістили у великих приміщеннях, не пристосованих для того, щоб ховатись у разі небезпеки.

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Версія російського військового командування про те, що українські військові знайшли та знищили базу ЗС РФ у Макіївці Донецької області завдяки використанню окупантами мобільних телефонів є смішною. Російських солдат не змогли потай розмістити, внаслідок чого ЗСУ встановили ціль. Про це сказав речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону 4 січня.

"Звичайно, використовувати телефони — це локація і це помилка. Але ця версія виглядає дещо смішно", — сказав він.

Спікер зазначив, що багато мобілізованих росіян, які не дуже навчені та злагоджені, розмістили у великих приміщеннях, не пристосованих для того, щоб ховатися у разі небезпеки.

За його словами, це "дуже слабка відмазка". Сергій Череватий заявив, що окупанти припустилися помилки і тепер шукають винного.

"Зрозуміло, що не це (використання телефонів, — ред.) було головною причиною. Нею було те, що вони не змогли розмістити потай цей особовий склад.

Нагадаємо, 4 січня у Міноборони РФ розпочали розслідування після знищення бази ЗС РФ у Макіївці. Командування армії Росії вважає, що військовий об'єкт на Донбасі було знищено через використання солдатами смартфонів, сигнали яких запеленгували ЗСУ.

Того ж дня у розвідці Британії повідомили, що знищення бази ЗС РФ у Макіївці свідчить про непрофесіоналізм російського військового керівництва. У відомстві наголошують, що небезпечне зберігання боєприпасів пояснює колосальні втрати ЗС РФ на фронті.