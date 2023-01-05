Російські військові могли загинути у Макіївці через смартфони: думка експертів

Російська влада стверджує, що ЗСУ змогли знищити казарми в окупованій Макіївці, вирахувавши солдатів по мобільних телефонах. Експерти розповіли, яку загрозу смартфони насправді становлять для військових.

Related video

31 грудня ЗСУ завдали потужного удару по базі ЗС РФ у Макіївці Донецької області, знищивши до 10 одиниць техніки та десятки військовослужбовців. Перший заступник голови Головного військово-політичного управління ЗС РФ Сергій Севрюков заявив, що причиною загибелі "близько сотні" військових стало масове використання мобільних телефонів усупереч забороні — українські війська запеленгували сигнали, встановили координати апаратів та обстріляли позицію з РСЗВ HIMARS.

У Росії багато аналітиків і блогерів скептично поставилися до цієї версії, вважаючи, що військове керівництво таким чином намагається перекласти відповідальність на звичайних солдатів. Однак із проблемою мобільного зв'язку вже стикалися і ЗС РФ, і армії інших країн, пише grid.news.

Як мобільні телефони видають солдатів в Україні

Як пише New York Times, посилаючись на чиновників з України, терористи за підтримки Росії використовували мобільні мережі для атаки українських військ з 2014 року, коли розпочалися бойові дії на Донбасі. Використовуючи російські засоби радіоелектронної боротьби, бойовики змогли обчислювати розташування противника. Українські солдати невдовзі зрозуміли, як їх виявляють, адже коли багато людей використовують телефони поруч один з одним — позицію обстрілює артилерія. Через 8 років такі самі методи ЗСУ почали застосовувати проти росіян.

У перші тижні війни в Україні з'явилися повідомлення, що російські війська масово використовують незахищені засоби зв'язку. Наближаючись до Києва, окупанти дзвонили своїм близьким по мобільних телефонах та викладали відео у соціальні мережі, видаючи своє місце розташування. Передбачалося, що більшість російських підрозділів мали радіообладнання, проте військові часто зв'язувалися один з одним за допомогою звичайних мобільних телефонів. Експерти називають кілька причин:

зручність та звичність смартфонів,

несправність захищеного обладнання,

низький рівень дисципліни,

погана підготовка військовослужбовців.

Українські сили користувалися помилками росіян. У соціальних мережах спецслужби публікували записи перехоплених дзвінків російських солдатів: одні свідчать про скоєння військових злочинів, інші показують падіння бойового духу ЗС РФ. У березні офіційні особи США заявили, що принаймні в одному випадку сигнал мобільного телефону використовувався для геолокації та вбивства російського генерала і його штабу.

"Росіяни або не були впевнені в загрозі, або не мали власної тактичної мережі, як у нас. Ось чому так багато їхніх хлопців вбивають через зарозумілість або відсутність досвіду роботи та розуміння небезпеки розмов по мобільному телефону", — прокоментував у квітні колишній командувач збройних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес.

[ + – ] Військові часто користуються цивільним зв'язком Фото: ura.news

Командування ЗС РФ заборонило телефони

Як пише Grid, російська влада знала про цю проблему багато років. У 2019 році уряд РФ заборонив військовим носити телефони, щоб дослідники не змогли вирахувати геолокацію підрозділів у Сирії та Україні. Втім, крім цього, росіяни мало що зробили для усунення ризиків, пов'язаних з мобільним зв'язком.

Військовий аналітик та голова компанії Silverado Policy Accelerator Дмитро Альперович у коментарі Grid розповів, що за останній рік Росія покращила захист зв'язку, а командири забороняють солдатам використовувати мобільні телефони.

Дані, отримані New York Times, підтверджують, що офіцери ЗС РФ намагалися не допускати військовослужбовців зі смартфонами на поле бою. Наприклад, двоє солдатів розповіли, що перед вторгненням в Україну з боку Білорусі їм наказали здати телефони. Інші російські військові згадують про конфіскацію телефонів командирами в перехоплених дзвінках.

Але якщо на передовій такі заборони діють, то далеко від лінії фронту військові дотримуються їх набагато рідше. Є свідчення, що російські військовослужбовці відбирали телефони в українців на окупованих територіях, щоб зателефонувати додому.

"Велику частину війни солдати проводять в очікуванні дій. Людям стає нудно, бойовий дух падає, тому важливо дозволяти солдатам розважатися, але це важко контролювати", — зазначив Альперін.

Як показують перехоплені розмови, росіяни знають про загрозу прослуховування та намагаються стежити за промовою, щоб не видавати своє місцезнаходження. При цьому більшість з них не здогадуються, що лише радіовипромінювання достатньо для пошуку апарату з точністю до будинку.

[ + – ] У РФ заявляли про створення криптофонів для армії, але вони майже не використовуються

Смартфони — біда всіх військових

Проблема стосується не лише Росії, а й інших країн, у тому числі армії США. У 2017 році аналітики змогли використати дані з фітнес-додатку Strava для виявлення засекречених військових баз США в Афганістані та Сирії — сервіс відстежував переміщення солдатів по базах, дозволяючи визначити їх розміри та межі. У 2016 році китайські військові випустили новий звіт рекомендацій щодо використання телефонів після того, як виявили приховані військові бази за допомогою популярного додатку для виклику таксі. А у листопаді 2021 року польські військовослужбовці розкрили свої позиції на кордоні з Білоруссю, забувши вимкнути програми для знайомств.

Мобільні програми стали окремою темою для обговорень. Командування США заборонило військовослужбовцям використовувати соцмережі TikTok та завантажувати ролики на державну техніку через те, що розробники пов'язані з Китаєм. Солдатам також порекомендували не встановлювати TikTok на особисті смартфони, проте популярність тегів Military і Army демонструють, що багато американців проігнорували пораду.

Раніше спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий розкритикував версію Міноборони про те, що вразити базу в Макіївці допомогли мобільні телефони. На його думку, головною помилкою росіян стало розміщення великої кількості військовослужбовців в одному місці.