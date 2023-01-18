Військовим РФ забороняють використовувати дрони та смартфони: експерт розкрив плюси для ЗСУ

Заборона врятує солдатів від виявлення в українській стільниковій мережі, але позбавить повітряної розвідки, вважає експерт Іван Ступак.

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Новий командувач угрупуванням російських військ в Україні Валерій Герасимов заборонив використовувати на фронті сучасну техніку, зокрема дрони. Про це пише видання The Moscow Times, посилаючись на "воєнкорів" з РФ.

Проросійські телеграми канали пишуть, що командування наказало солдатам ЗС РФ відмовитися від планшетів і смартфонів, без яких неможливо запускати квадрокоптери або відкривати електронні карти. Як повідомляє інше джерело, деяким підрозділам заборонили запускати дрони і скидати з них гранати.

The Moscow Times зазначає, що надходження нових наказів збіглося із призначенням голови Генштабу ЗС РФ командувачем військ в Україні. 11 січня глава Міноборони Росії Сергій Шойгу поставив його на місце Сергія Суровікіна.

Як розповів "24 каналу" ексспівробітник СБУ та експерт "Українського інституту майбутнього" Іван Ступак, без планшетів та смартфонів окупанти не з'являтимуться в стільниковій мережі, і захисникам України буде складніше їх виявити. Водночас, росіяни не зможуть користуватися комерційними безпілотниками і за їх допомогою коригувати вогонь та точно обстрілювати позиції ЗСУ. Крім того, російські військові втратять розвідку з повітря і не бачитимуть наближення українських підрозділів.

"У небі будуть лише українські дрони, і вони бачитимуть російські позиції, умовно кажучи, як "на долоні". Від цього рішення російського командування плюсів більше мінусів", — підсумував Іван Ступак.

Раніше писали, що 31 грудня російські військові могли загинути у Макіївці через мобільні телефони. Як стверджують експерти, українські фахівці могли зафіксувати скупчення абонентів і точно завдати удару по базі ЗС РФ.

Пізніше повідомляли, що видання NYT підставило військових РФ, забувши видалити номери їхніх телефонів та номери родичів, з якими вони розмовляли. Журналісти видалили метадані, але не змогли очистити кілька аудіозаписів — вони були у відкритому доступі кілька годин.