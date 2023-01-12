NYTimes випадково підставила російських солдатів, забувши видалити номери їхніх телефонів

Видання також забуло позбутися даних родичів, яким дзвонили військовослужбовці та скаржилися на Путіна.

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Як стало відомо виданню Motherboard, розслідування, проведене New York Times у вересні 2022 року, оприлюднило номери телефонів, які, ймовірно, належать російським солдатам, а також членам їхніх сімей, із якими вони розмовляли. Деякі з цих людей різко критикували своє начальство, включаючи президента Путіна, йдеться в матеріалі.

Нещодавно десятки (якщо не сотні) російських солдатів були вбиті в результаті атаки ЗСУ по Макіївці. Кремль заявив, що їх вирахували через активне використання цивільного стільникового зв'язку. "Для російських військовослужбовців використання мобільних телефонів становить смертельну небезпеку", — пише Times.

Коли представники Motherboard зв'язалися з New York Times, у ЗМІ заявили, що метадані було видалено, проте очистити кілька аудіофайлів не вдалося. Видання підкреслило, що метадані були доступні лише "кілька годин".

Потім Motherboard виявило, що номери телефонів солдатів ЗС РФ і, ймовірно, їхніх родичів, з якими вони спілкувалися та чиї розмови перехопили українські спецслужби, залишалися онлайн у вихідному коді статті, хоча з моменту публікації минуло кілька місяців. Після повторного звернення Motherboard у New York Times відредагували статтю, вилучивши ці метадані з вихідного коду й замінивши їх на "null".

"Цієї помилки журналісти New York Times могли б уникнути, — сказав Томас Рід, професор стратегічних досліджень Університету Джона Гопкінса. — ЗМІ повідомляє, що на переклад записів пішло майже 2 місяці — редакторам слід витратити ще 20 хвилин на очищення метаданих".

Motherboard виявило, що вебсайт Times включав не тільки передбачувані номери російських солдатів, членів їхніх сімей, а й нотатки, залишені фахівцями з перевірки фактів, які стосувалися осіб, які телефонували.

Цього місяця NYTimes опублікувала статтю про те, як українська артилерія націлюється на російських солдатів завдяки тому, що вони використовують мобільні телефони. У матеріалі йдеться, що "використання особистих мобільних телефонів зробило війська вразливими та становить екзистенційну загрозу в сучасній війні".