NYTimes случайно подставила российских солдат, забыв удалить номера их телефонов

Издание также забыло избавиться от данных родственников, которым звонили военнослужащие и жаловались на Путина.

Related video

Как стало известно изданию Motherboard, расследование, проведенное New York Times в сентябре 2022 года, обнародовало номера телефонов, которые предположительно принадлежат российским солдатам, а также членам их семей, с которыми они разговаривали. Некоторые из этих людей резко критиковали свое начальство, включая президента Путина, говорится в материале.

Недавно десятки (если не сотни) российских солдат были убиты в результате атаки ВСУ по Макеевке. Кремль заявил, что их вычислили из-за активного использования гражданской сотовой связи. "Для российских военнослужащих использование мобильных телефонов представляет смертельную опасность", — пишет Times.

Когда представители Motherboard связались с New York Times, в СМИ заявили, что метаданные были удалены, однако очистить несколько аудиофайлов не удалось. Издание подчеркнуло, что метаданные были доступны всего "несколько часов".

Затем Motherboard обнаружило, что номера телефонов солдат ВС РФ и, предположительно, их родственников, с которыми они общались и чьи разговоры были перехвачены украинскими спецслужбами, оставались онлайн в исходном коде статьи, хотя с момента публикации прошло несколько месяцев. После повторного обращения Motherboard, в New York Times отредактировали статью, удалив эти метаданные из исходного кода и заменив их на "null".

"Этой ошибки журналисты New York Times могли бы избежать", — сказал Томас Рид, профессор стратегических исследований Университета Джона Хопкинса. "СМИ сообщает, что на перевод записей ушло почти 2 месяца — редакторам следовало потратить еще 20 минут на очистку метаданных".

Motherboard обнаружило, что веб-сайт Times включал не только предполагаемые номера российских солдат, членов их семей, но и заметки, оставленные специалистами по проверке фактов, которые касались личностей звонивших.

В этом месяце NYTimes опубликовала статью о том, как украинская артиллерия нацеливается на российских солдат, благодаря тому, что они используют мобильные телефоны. В материале говорится, что "использование личных мобильных телефонов сделало войска уязвимыми и представляет экзистенциальную угрозу в современной войне".