У Росії похвалилися новим способом захисту зв'язку від перехоплення на війні: як працює

Фахівці концерну "Сузір'я" запропонували спотворювати сигнали, щоб їх було складніше розпізнавати. Вони очікують, що це убереже комплекси ЗС РФ від обстрілу.

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Російські вчені заявили про створення нової технології захисту зв'язку від перехоплення даних. Подробиці пише агентство ТАРС, посилаючись на пресслужбу холдингу "Роселектроніка" (входить до державної корпорації "Ростех").

Дослідники з концерну "Сузір'я" пояснили, що при перехопленні зв'язку супротивник може розпізнавати інформацію щодо індивідуальної структури радіосигналів. Новий підхід повинен значно спотворювати форму сигналів, розбиваючи їх у фрагменти певної довжини, які потім мають обробляти, враховуючи ці спотворення.

Передбачається, що технологія завадить противникам перехоплювати повідомлення і розпізнавати їх як надіслані тим самим обладнанням. В результаті військові не зможуть визначити тактичний і стратегічний тип засобу зв'язку або радіотехнічних комплексів, щоб потім їх обстріляти та знищити.

"Розроблене нашими фахівцями рішення дозволить значно підвищити захищеність радіозв'язку, що є критично важливим при виконанні бойових завдань", — прокоментував генеральний директор "Сузір'я" Сергій Вилков.

Раніше з'явилася інформація, що військовим ЗС РФ заборонили використовувати дрони та смартфони з метою безпеки. Як припустив експерт "Українського інституту майбутнього" Іван Ступак, обмеження зіграють на руку українським військовим, які зможуть панувати у повітрі.

На початку січня писали, що українські військові перехоплюють розмови окупантів та обчислюють їхнє місце розташування по мобільних телефонах. Через це більше ста росіян могли загинути внаслідок удару по російській базі в Макіївці.

Також повідомляли про новий термінал лазерного зв'язку UltraAir, що передає дані в 1000 разів швидше Starlink. Таке обладнання невдовзі мають випустити для літаків Airbus та VDL Group.