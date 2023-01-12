Термінал лазерного зв'язку зможе передавати інформацію в 1000 разів швидше за Starlink

UltraAir дозволить військовим літакам і БПЛА залишатися на зв'язку й ділитися даними в багатодоменній хмарі.

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Airbus і VDL Group працюють над створенням терміналу лазерного зв'язку для літаків — UltraAir. Прототип і перші льотні випробування будуть представлені у 2024 році, пише interestingengineering.com.

Система терміналів UltraAir дасть можливість передавати дані у великих обсягах за допомогою лазерних променів. Мережа складатиметься з наземних станцій і супутників, що розташована на геостаціонарній орбіті, заявили представники компаній. Нова технологія, як запевняють розробники, працюватиме дуже стабільно й точно завдяки оптичній мехатронній системі. Очікується, що лазерний термінал зможе передавати дані зі швидкістю декількох гігабіт за секунду, забезпечуючи водночас захист від перешкод, а можливість перехоплення буде мінімальною. Це дозволить військовим літакам і БПЛА залишатися на зв'язку й ділитися даними в багатодоменній хмарі завдяки лазерним супутниковим угрупованням, таким як SpaceDataHighway від Airbus.

Коли технологію передачі даних UltraAir випробують військові, нею зможуть користуватися й пілоти цивільних літаків, а також пасажири.

UltraAir також допоможе усунути навантаження радіочастот Satcom, яке виникає через зростання попиту на супутникову смугу пропускання. Лазерний зв'язок приносить у 1000 разів більше даних і в 10 разів швидше, ніж ця мережа.

Лазерні лінії зв'язку дозволяють уникнути перешкод і виявлення, порівняно з радіочастотами, що використовуються, а дані, які по них передаються, складніше перехопити, тому що лазерні промені дуже вузькі. Лазерні термінали споживатимуть менше енергії та забезпечуватимуть навіть кращу безпеку, ніж радіо, пояснили інженери.

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