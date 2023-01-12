Терминал лазерной связи сможет передавать информацию в 1000 раз быстрее Starlink

UltraAir позволит военным самолетам и БПЛА оставаться на связи и делиться данными в многодоменном облаке.

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Airbus и VDL Group работают над созданием терминала лазерной связи для самолетов — UltraAir. Прототип и первые летные испытания будут представлены в 2024 году, пишет interestingengineering.com.

Система терминалов UltraAir даст возможность передавать данные в больших объемах с помощью лазерных лучей. Сеть будет состоять из наземных станций и спутников, находящихся на геостационарной орбите, заявили представители компаний. Новая технология, как уверяют разработчики, будет работать очень стабильно и точно благодаря оптической мехатронной системе. Ожидается, что лазерный терминал сможет передавать данные со скоростью нескольких гигабит в секунду, обеспечивая при этом защиту от помех, а вероятность перехвата будет минимальной. Это позволит военным самолетам и БПЛА оставаться на связи и делиться данными в многодоменном облаке благодаря лазерным спутниковым группировкам, таким как SpaceDataHighway от Airbus.

Когда технология передачи данных UltraAir будет опробована военными, ею смогут пользоваться и пилоты гражданских самолетов, а также и пассажиры.

UltraAir также поможет устранить перегрузку радиочастот Satcom, которая возникает из-за роста спроса на спутниковую полосу пропускания. Лазерная связь приносит в 1000 раз больше данных, в 10 раз быстрее, чем эта сеть.

Лазерные линии связи позволяют избежать помех и обнаружения, по сравнению с используемыми радиочастотами, данные, которые по ним передаются, сложнее перехватить, потому как лазерные лучи очень узкие. Лазерные терминалы будут потреблять меньше энергии и обеспечивать даже лучшую безопасность, чем радио, пояснили инженеры.

Ранее мы сообщали о том, что в КНР якобы нашли способ взлома квантовых шифров, но эксперты это опровергли.