Не более чем пропаганда: РФ планирует разместить танки Т-14 "Армата" в Украине, — разведка

В Минобороны Великобритании считают, что развертывание Т-14 будет для России рискованным решением из-за проблем адаптации логистической цепочки.

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Россия, вероятно, рассматривает возможность размещения в Украине небольшого количества своих новых боевых танков Т-14 "Армата". Однако развертывание этих машин будет рискованным шагом со стороны Вооруженных сил РФ, говорится в отчете Минобороны Великобритании от 19 января.

Британская разведка обращает внимание, что в конце декабря 2022 года в сети появились снимки, на которых были показаны танки Т-14 на территории учебного полигона в южном регионе России. Сообщается, что этот полигон является местом подготовки к военным операциям в Украине.

[ + – ] Т-14 на полигоне в РФ

"Российские СМИ заявили, что Т-14 готовятся к развертыванию. Однако неясно, перебросила ли Россия этот тип в Украину. Любое развертывание Т-14, вероятно, будет для России решением, связанным с высоким риском", — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что "Армата" разрабатывается уже 11 лет, но задержки, сокращение планируемой численности парка и сообщения о проблемах с производством не дают в полной мере реализовать данный проект. Кроме того дополнительной проблемой для российских вооруженных сил является адаптация логистической цепочки к Т-14, поскольку машина больше и тяжелее других российских танков.

"Если Россия и примет на вооружение Т-14, то, скорее всего, в основном в пропагандистских целях. Производство, вероятно, исчисляется лишь десятками единиц, а командиры вряд ли будут доверять этой машине в бою", — подытожили британские военные.

Напомним, 26 декабря Российский пропагандист Владимир Соловьев анонсировал развертывание в войне против Украины танков Т-14 "Армата". В качестве "анонса" российский телеведущий опубликовал пафосное видео с полигонов.

По случаю "анонса" Соловьева, Фокус разбирался, сможет ли новая техника повлиять на ход войны и сколько единиц этой техники находится на вооружении армии РФ.