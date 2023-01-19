Не більше, ніж пропаганда: РФ планує розмістити танки Т-14 "Армата" в Україні, — розвідка

У Міноборони Великобританії вважають, що розгортання Т-14 буде для Росії ризикованим рішенням через проблеми адаптації логістичного ланцюжка.

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Росія, напевно, розглядає можливість розміщення в Україні невеликої кількості своїх нових бойових танків Т-14 "Армата". Однак, розгортання цих машин буде ризикованим кроком з боку Збройних сил РФ, йдеться у звіті Міноборони Великобританії від 19 січня.

Британська розвідка звертає увагу на те, що наприкінці грудня 2022 року у мережі з'явилися знімки, на яких було показано танки Т-14 на території навчального полігону у південному регіоні Росії. Повідомляється, що цей полігон є місцем підготовки до воєнних операцій в Україні.

[ + – ] Т-14 на полігоні у РФ

"Російські ЗМІ заявили, що Т-14 готуються до розгортання. Однак незрозуміло чи Росія перекинула цей тип в Україну. Будь-яке розгортання Т-14, ймовірно, буде для Росії рішенням, пов'язаним з високим ризиком", — йдеться у повідомленні.

У Міноборони зазначили, що "Армата" розробляється вже 11 років, але затримки, скорочення запланованої чисельності парку та повідомлення про проблеми з виробництвом не дають повною мірою реалізувати цей проєкт. Крім того додатковою проблемою для російських збройних сил є адаптація логістичного ланцюжка до Т-14, оскільки машина більша і важча за інші російські танки.

"Якщо Росія і прийме на озброєння Т-14, то, швидше за все, в основному з пропагандистською метою. Виробництво, ймовірно, обчислюється лише десятками одиниць, а командири навряд чи довірятимуть цій машині в бою", — підсумували британські військові.

Нагадаємо, 26 грудня Російський пропагандист Володимир Соловйов анонсував розгортання у війні проти України танків Т-14 "Армата". Як "анонс" російський телеведучий опублікував пафосне відео з полігонів.

З нагоди "анонсу" Соловйова, Фокус розбирався, чи зможе нова техніка вплинути на перебіг війни та скільки одиниць цієї техніки перебуває на озброєнні армії РФ.