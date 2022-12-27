У РФ анонсують танки "Армата" на війні проти України: чи зможуть вони на щось вплинути

Танк із безлюдною баштою планувався як машина для "мережецентричної війни", яка зможе працювати у зв'язці з новою бронетехнікою. Потрібної артилерії та БМПТ у російській армії все ще немає, як і серійного виробництва "Армат".

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На 11-му місяці повномасштабного вторгнення РФ в Україну російська армія так і не залучила танки наступного покоління Т-14 "Армата" до боїв проти ЗСУ. Фокус розбирався, чи зможе нова техніка вплинути на хід війну і скільки їх є у ЗС РФ.

25 грудня російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що незабаром РФ перекине в Україну танки Т-14 "Армата". Опубліковано відео, на якому щонайменше два танки готуються до відправки.

У чому особливість "Армати" та складність з її відправкою?

Сімейство бронетехніки "Армата" дебютувало на параді на Червоній площі 2015 року. Танк Т-14 "Армата" має стати машиною наступного покоління для "Мережецентричної війни". На полі бою вони зможуть працювати в одній зв'язці з Т-90М "Прорив", БМПТ "Термінатор" та САУ 2С35 "Коаліція-СВ". Defence Express пише, що САУ ще не надійшли до армії, "Термінаторів" у ній є до десятка, а "Проривів" занадто мало для цієї самої "мережецентричної війни".

Також є побоювання, що Т-14 може потрапити до рук України, а звідти і західним партнерам, які зможуть розібрати новинку російської "оборонки". Таке вже сталося з Т-90М, які ЗСУ не лише знищують, а й захоплюють як трофеї. До того ж Т-14 виявився дуже дорогим для російської армії. Вартість одного танка коливається від 4,5 до 5,5 млн доларів. За ці гроші можна модифікувати 7 Т-72 рівня Б3.

[ + – ] Компонування Т-14

Якщо говорити про технічний аспект, то Т-14 пропонує нове компонування для екіпажу. Одна з головних проблем виживання будь-якого танка — це башта, в якій знаходяться члени екіпажу. А в радянсько-російських ще й те, що екіпаж сидить просто на боєкомплекті. В "Арматі" вежа безлюдна, а всі бійці розташовані в передній частині, це має істотно підвищити виживання військових при попаданні ракети в вежу, як це робить ПТРК Javelin.

Чи зможуть Т-14 щось змінити на полі бою?

За 7 років з моменту появи техніки на публіці російська армія отримала дослідну партію із 20 машин. Танки досі не пішли у серійне виробництво через проблеми з двигуном, коробкою передач, вежею та шасі. Тому у РФ вкотре перенесли завершення випробувань у 2023 році. Водночас частину проблем, ймовірно, вже вирішено. На останніх відео з "Арматою" звук двигуна характерний для газотурбінного силового агрегату.

Тому навіть у зв'язці із "Термінаторами" Т-14 не зможуть суттєво вплинути на поле бою. Такі танки потрібні сотнями разом з іншою бронетехнікою. А з огляду на західні санкції, питання про здатність ВПК РФ виробляти танки залишається відкритим. Крім того, 15 квітня українська розвідка зазначала, що в РФ зупиняється виробництво танків Т-14 "Армата" через західні санкції та борги "Уралвагонзаводу".

Нагадаємо, 11 серпня 2021 року у РФ заявляли, що армія отримає майже 100 нових танків Т-14 "Армата" та Т-90М "Прорив".

4 лютого 2020 року в Міноборони РФ стверджували, що випробування Т-14 завершаться в 2020 році. Після цього вирішуватиметься питання їх передачі до армії.