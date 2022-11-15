Знову затримується: у РФ планують завершити випробування танка Т-14 "Армата" у 2023 році

Країна-агресора має проблеми з вирішенням технічних питань щодо всієї бронетехніки на базі "Армати". А разом із західними санкціями виникає питання, чи здатні в РФ розпочати серійне виробництво Т-14 і БМП Т-15.

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У Росії планують завершити випробування танка Т-14 "Армата" та БМП Т-15 у 2023 році. Про це повідомляє польська Defence 24.

Російська армія вже кілька років намагається використати танк "Армата". На цей раз голова російського управління бронетехніки генерал-майор Олександр Шестаков стверджує, що випробування нових зразків озброєнь завершать наступного року.

Проблеми з "Арматою"

Танк "Армата" мав надійти на озброєння російської армії ще 2021 року, але в нього постійно виявляються неполадки. Наприклад, проблема з безпілотною вежею, силовим агрегатом, коробкою передач і низкою іншого. На останніх випробуваннях у танка змінився звук двигуна, який характерний для танків із газотурбінним двигуном. Імовірно, у РФ вирішили проблеми із силовою установкою та коробкою, але питання з безпілотною вежею залишається відкритим. А після запровадження західних санкцій в автора виникає питання, чи зможе російська оборонка в принципі виробляти "Армати".

[ + – ] У "Армати" безліч технічних проблем

Технічні складності з БМП Т-15

Прийняття на озброєння важких БМП Т-15 також постійно відкладається. Розробка БМП була покликана замінити собою БМП-2 і МТ-ЛБ, а також БТР-Т у російській армії. Її відмінною особливістю є високий рівень бронювання, як на танках, проте її компонування викликає питання. На передню вісь занадто велике навантаження, що може спричинити проблеми в експлуатації.

[ + – ] У Т-15 перевантажена передня вісь

Крім цього, ще не вирішено, який бойовий модуль буде встановлений на серійній версії БМП Т-15 — "Байкал" або "Ера". В основі БМП лежить шасі від "Армати", що призведе до певної спадковості в проблемах із двигуном і коробкою передач.

Нагадаємо, в РФ заявляли, що вони планують наростити всі види озброєнь для війни проти України.

Раніше в Росії планували завершити випробування "Армати" у 2022 році, але терміни знову перенесли.