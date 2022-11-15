Снова задерживается: в РФ планируют завершить испытания танка Т-14 "Армата" в 2023 году

У страны-агрессора проблемы с решением технических вопросов по всей бронетехнике на базе "Арматы". А вкупе с западными санкциями возникает вопрос, способны ли в РФ начать серийное производство Т-14 и БМП Т-15.

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В России планируют завершить испытания танка Т-14 "Армата" и БМП Т-15 в 2023 году. Об этом сообщает польский Defence 24.

Российская армия уже несколько лет пытается принять на вооружение танк "Армата". На этот раз глава российского управления бронетехники генерал-майор Александр Шестаков утверждает, что испытания новых образцов вооружений завершат в следующим году.

Проблемы с "Арматой"

Танк "Армата" должен был поступить на вооружение российской армии еще в 2021 году, но у него постоянно обнаруживаются неполадки. Например, проблема с беспилотной башней, силовым агрегатом, коробкой передач и ряд других. На последних испытаниях танка поменялся звук двигателя, который характерен для таковых с газотурбинным двигателем. Вероятно, в РФ решили проблемы с силовой установкой и коробкой, но вопрос с беспилотной башней остается открытым. А после введения западных санкций у автора возникает вопрос, сможет ли российская оборонка в принципе производить "Арматы".

[ + – ] У "Арматы" множество технических проблем

Технические сложности с БМП Т-15

Принятие на вооружение тяжелых БМП Т-15 также постоянно откладывается. Разработка БМП была призвана заменить собой БМП-2 и МТ-ЛБ, а также БТР-Т в российской армии. Ее отличительной особенностью является высокий уровень бронирования как на танках, однако ее компоновка вызывает вопросы. На переднюю ось слишком большая нагрузка, что может вызвать проблемы в эксплуатации.

[ + – ] У Т-15 перегружена передняя ось

Помимо этого еще не решено, какой боевой модуль будет установлен на серийной версии БМП Т-15 — "Байкал" или "Эра". В основе БМП лежит шасси от "Арматы", что приведет к определенной наследственности в проблемах с двигателем и коробки передач.

Напомним, в РФ заявляли, что они планируют нарастить всех видов вооружений для войны против Украины.

Ранее в России планировали завершить испытания "Арматы" в 2022 году, но сроки вновь перенесли.