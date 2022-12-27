В РФ анонсируют танки "Армата" на войне против Украины: смогут ли они на что-то повлиять

Танк с необитаемой башней планировался как машина для "сецентричной войны", которая сможет работать в связке с новой бронетехникой. Нужной артиллерии и БМПТ в российской армии все еще нет, как и серийного производства "Армат".

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На 11 месяце полномасштабного вторжения РФ в Украину российская армия так и не привлекла танки следующего поколения Т-14 "Армата" к боям против ВСУ. Фокус разбирался, сможет ли новая техника повлиять на ход войну и сколько их есть в ВС РФ.

25 декабря российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что скоро РФ перебросит в Украину танки Т-14 "Армата". Было опубликовано видео, на котором как минимум два танка готовятся к отправке.

В чем особенность "Арматы" и сложность с ее отправкой?

Семейство бронетехники "Армата" дебютировало на параде на Красной площади в 2015 году. Танк Т-14 "Армата" должен стать машиной следующего поколения для "сетецентричной войны". На поле боя они смогут работать в одной связке с Т-90М "Прорыв", БМПТ "Терминатор" и САУ 2С35 "Коалиция-СВ". Defence Express пишет, что САУ еще не поступили в армию, "Терминаторов" в ней есть до десятка, а "Прорывов" слишком мало для этой самой "сетецентричной войны".

Также существуют опасения, что Т-14 может попасть в руки Украине, а оттуда и западным партнерам, которые смогут разобрать новинку российской "оборонки". Такое уже произошло с Т-90М, которые ВСУ не только уничтожают, но и захватывают в качестве трофеев. Вдобавок Т-14 оказался крайне дорогим для российской армии. Стоимость одного танка колеблется от 4,5 до 5,5 млн долларов. За эти же деньги можно модифицировать 7 Т-72 до уровня Б3.

[ + – ] Компоновка Т-14

Если говорить о техническом аспекте, то Т-14 предлагает новую компоновку для экипажа. Одна из главных проблем выживаемости любого танка — это башня, в которой находятся члены экипажа. А в советско-российских еще и то, что экипаж сидит прямо на боекомплекте. В "Армате" башня необитаема, а все бойцы расположены в передней части, это должно существенно повысить выживаемость военных при попадании ракеты в башню, как это делает ПТРК Javelin.

Смогут ли Т-14 что-то поменять на поле боя?

За 7 лет с момента появления техники на публике российская армия получила опытную партию из 20 машин. Танки до сих пор не пошли в серийное производство из-за проблем с двигателем, коробкой передач, башней и шасси. Поэтому в РФ очередной раз перенесли завершение испытаний в 2023 году. Вместе с тем часть проблем, вероятно, уже решена. На последних видео с "Арматой" звук двигателя характерный для газотурбинного силового агрегата.

Поэтому даже в связке с "Терминаторами" Т-14 не смогут существенно повлиять на поле боя. Такие танки нужны сотнями вместе с другой бронетехникой. А, учитывая западные санкции, вопрос о способности ВПК РФ производить танки остается открытым. Вдобавок, 15 апреля украинская разведка отмечала, что в РФ останавливается производство танков Т-14 "Армата" из-за западных санкций и долгов "Уралвагонзавода".

Напомним, 11 августа 2021 года в РФ заявляли, что армия получит почти 100 новых танков Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв".

4 февраля 2020 года в Минобороны РФ утверждали, что испытания Т-14 завершатся в 2020 году. После этого будет решаться вопрос их передачи в армию.