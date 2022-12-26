В РФ анонсировали переброску в Украину танков "Армата": сколько машин могут задейтсвовать

С 2015 года в РФ изготовили до 20 танков "Армата". Их главной особенностью является необитаемая башня, которая должна повысить выживаемость машин в условиях боев.

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Российский пропагандист Владимир Соловьев анонсировал задействование в войне против Украины танков следующего поколения Т-14 "Армата". Об этом сообщается в его телеграм-канале.

Как утверждает Соловьев, "Ахмата идет на Запад". В ролике под эпичную музыку показывают сам танк, а заканчивается он надписью "Скоро". Больше никаких данных он не предоставил о сроках и количестве танков, которые направят в Украину. Вместе с тем на "Милитарном" насчитали 2 "Арматы" в самом ролике. Другие российские ресурсы распространяют видео, на котором целых 4 "Арматы" двигаются в составе колонны.

Добавим, что в открытом доступе есть информация, что армия РФ получила до 20 машин опытной партии. Уникален танк тем, что в нем реализована концепция необитаемой башни. В Т-14 весь экипаж находится в изолированной капсуле в передней части танка. Все советские/российские танки реализованы таким образом, что при детонации БК шансов выжить у экипажа нет так как он фактически сидят на боеприпасах.

На Т-14 установили новую динамическую защиту "Малахит" и комплекс активной защиты "Афганит". Они должны противодействовать противотанковым управляемым ракетам. Также танк оснащается двигателем А-85-ЗА со сменной мощностью 1350-1800 лошадиных сил. В качестве вооружения установлена 125-мм пушка 2А82-1С, которая может вести стрельбу ракетами "Рефлекс-М".

Танк Т-14 "Армата" дебютировал на публике весной 2015 года на параде в Москве. Ожидалось, что до конца 2020 в РФ будет 100 танков Т-14. Стоимость одного танка при условии массового производства — 4 млн долларов. Сейчас из-за санкций неизвестно, могут ли они вообще производить "Арматы".

Напомним, 15 ноября сообщалось, что в РФ планируют завершить испытания Т-14 "Армата" в 2023 году. У танка проблемы с двигателем, коробкой передач и необитаемой башней.

2о ноября российский танк был замечен на полигоне под Казанью. В СМИ писали, что танк могут готовить для боев в Украине.