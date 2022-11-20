Новейший российский танк Т-14 "Армата" замечен на полигоне под Казанью (видео)
Предполагается, что танк Т-14 вскоре может появиться на украинских фронтах. Хотя по мнению специалистов, "Армата" — довольно сырая и проблемная машина, требующая доработок.
В российских СМИ появилось видео с полигона под Казанью (Республика Татарстан), на котором был замечен новейший танк Т-14 "Армата" в камуфляжной расцветке. В военных пабликах уже предполагают, что танк, возможно, скоро появится на украинских фронтах.
Пока о применении россиянами танка Т-14 в Украине не сообщалось. Более того, Вооруженные силы РФ уже несколько лет пытаются принять на вооружение новейший танк, однако этому препятствуют многочисленные технические проблемы.
Российские журналисты пишут, что танк был замечен на полигоне, где проходят обучение курсанты Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища. Предполагается, что у курсантов будет возможность ближе познакомиться с новым Т-14.
Что известно о Т-14 "Армата"
Российские пропагандисты в последние годы говорили об "Армате", как о пике современной научно-технической мысли, которая заставляет западных военных содрогаться, хотя Т-14 является одним из самых засекреченных видов военной техники. Однако даже российские специалисты не скрывают, что перспективный танк Т-14 — довольно сырая и проблемная машина, требующая доработок.
История разработки танка "Армата"
Еще в 80-х годах в СССР было принято решение начать разработку танка "двухтысячного года". За создание передовой во всех отношениях машины взялись специалисты практически во всех советских конструкторских бюро. В итоге появилось множество идей, которые так и не были реализованы до распада Союза.
Наиболее перспективные проекты Объект 299 и Омский Объект 640 "Черный орел" были закрыты, даже после того, как в 2000 появилась возможность возобновить работы по созданию нового танка. Лишь в 2015 году на "Уралвагонзаводе" появился первый образец Т-14, впрочем, его серийное производство так и не было запущено.
Характеристики "Арматы"
Танк Т-14 "Армата" относится к танку четвертого поколения. В нем реализована идея необитаемой башни, так как предполагается, что экипаж будет находится вне ее. Одной из главных особенностей машины является так называемая стелс-технология, которая обеспечивает ухудшение обнаружения танка в инфракрасном, магнитном и радиодиапазоне. Для ее реализации используется покрытие с низкой теплопроводностью, маскирующая система распределения выхлопных газов, а также особая форма поверхностей танка.
Машина имеет динамическое бронирование 4-го поколения "Малахит", активную защитную систему "Афганит", а также систему "дымометаллических" завес, которая может "ослеплять" ПТУРы за счет распыления облака металлических частиц. Лобовая броня сделана слоями и ее эффективность приравнивается к металлической броне толщиной в один метр, поэтому пробить такую защиту существующими снарядами и ПТУР невозможно.
Основным орудием является 125 мм орудие с автоматической зарядкой. Дальность стрельбы достигает 8 км, а скорострельность — до 12 выстрелов в минуту, при этом эффективность стрельбы достигается за счет системы управления огнем, которая определяет координаты в автоматическом режиме. Есть информация, что для танка разрабатываются управляемые реактивные снаряды, которые способны поражать цели на расстоянии до 30 км, однако это данные о характеристиках БП засекречены.
На порту "Арматы" также находится зенитный 12,7 мм пулемет "Корд" с дистанционным управлением, который ведет огонь в автоматическом режиме на основе данных датчиков и тепловизоров. Второй пулемет спарен с основной пушкой и предназначен для поражения живой силы.
Серийное производство "Арматы"
Первые испытание танка Т-14 "Армата" начались в 2019 году, однако только осенью 2021 появилась информация что 20 танков должны поступить на вооружение ВС РФ до конца года. Вместе с тем вице-премьер по оборонно-промышленным вопросам Юрий Борисов заявил, что танк получился слишком дорогим для массового производства, поэтому танки Т-14 никогда не заменят собой старые Т-72 и Т-90.Важно