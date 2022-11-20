Новейший российский танк Т-14 "Армата" замечен на полигоне под Казанью (видео)

Предполагается, что танк Т-14 вскоре может появиться на украинских фронтах. Хотя по мнению специалистов, "Армата" — довольно сырая и проблемная машина, требующая доработок.

Related video

В российских СМИ появилось видео с полигона под Казанью (Республика Татарстан), на котором был замечен новейший танк Т-14 "Армата" в камуфляжной расцветке. В военных пабликах уже предполагают, что танк, возможно, скоро появится на украинских фронтах.

Пока о применении россиянами танка Т-14 в Украине не сообщалось. Более того, Вооруженные силы РФ уже несколько лет пытаются принять на вооружение новейший танк, однако этому препятствуют многочисленные технические проблемы.

[ + – ] Танк "Армата" на учениях

Российские журналисты пишут, что танк был замечен на полигоне, где проходят обучение курсанты Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища. Предполагается, что у курсантов будет возможность ближе познакомиться с новым Т-14.

Что известно о Т-14 "Армата"

Российские пропагандисты в последние годы говорили об "Армате", как о пике современной научно-технической мысли, которая заставляет западных военных содрогаться, хотя Т-14 является одним из самых засекреченных видов военной техники. Однако даже российские специалисты не скрывают, что перспективный танк Т-14 — довольно сырая и проблемная машина, требующая доработок.

[ + – ] Российские пропагандисты называют танк "Армата" пиком современной научно-технической мысли

История разработки танка "Армата"

Еще в 80-х годах в СССР было принято решение начать разработку танка "двухтысячного года". За создание передовой во всех отношениях машины взялись специалисты практически во всех советских конструкторских бюро. В итоге появилось множество идей, которые так и не были реализованы до распада Союза.

Наиболее перспективные проекты Объект 299 и Омский Объект 640 "Черный орел" были закрыты, даже после того, как в 2000 появилась возможность возобновить работы по созданию нового танка. Лишь в 2015 году на "Уралвагонзаводе" появился первый образец Т-14, впрочем, его серийное производство так и не было запущено.

Характеристики "Арматы"

Танк Т-14 "Армата" относится к танку четвертого поколения. В нем реализована идея необитаемой башни, так как предполагается, что экипаж будет находится вне ее. Одной из главных особенностей машины является так называемая стелс-технология, которая обеспечивает ухудшение обнаружения танка в инфракрасном, магнитном и радиодиапазоне. Для ее реализации используется покрытие с низкой теплопроводностью, маскирующая система распределения выхлопных газов, а также особая форма поверхностей танка.

[ + – ] Схематическое изображение общей компоновки танка Т-14 "Армата"

Машина имеет динамическое бронирование 4-го поколения "Малахит", активную защитную систему "Афганит", а также систему "дымометаллических" завес, которая может "ослеплять" ПТУРы за счет распыления облака металлических частиц. Лобовая броня сделана слоями и ее эффективность приравнивается к металлической броне толщиной в один метр, поэтому пробить такую защиту существующими снарядами и ПТУР невозможно.

Основным орудием является 125 мм орудие с автоматической зарядкой. Дальность стрельбы достигает 8 км, а скорострельность — до 12 выстрелов в минуту, при этом эффективность стрельбы достигается за счет системы управления огнем, которая определяет координаты в автоматическом режиме. Есть информация, что для танка разрабатываются управляемые реактивные снаряды, которые способны поражать цели на расстоянии до 30 км, однако это данные о характеристиках БП засекречены.

[ + – ] Внутренний вид танка Т-14 "Армата"

На порту "Арматы" также находится зенитный 12,7 мм пулемет "Корд" с дистанционным управлением, который ведет огонь в автоматическом режиме на основе данных датчиков и тепловизоров. Второй пулемет спарен с основной пушкой и предназначен для поражения живой силы.

Серийное производство "Арматы"

Первые испытание танка Т-14 "Армата" начались в 2019 году, однако только осенью 2021 появилась информация что 20 танков должны поступить на вооружение ВС РФ до конца года. Вместе с тем вице-премьер по оборонно-промышленным вопросам Юрий Борисов заявил, что танк получился слишком дорогим для массового производства, поэтому танки Т-14 никогда не заменят собой старые Т-72 и Т-90.

Важно