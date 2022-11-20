Новий російський танк Т-14 "Армата" помічено на полігоні під Казанню (відео)

Передбачається, що танк Т-14 незабаром може з'явитись на українських фронтах. Хоча на думку фахівців, "Армата" — досить сира та проблемна машина, яка потребує доробок.

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У російських ЗМІ з'явилося відео з полігону під Казанню (Республіка Татарстан), на якому було помічено новий танк Т-14 "Армата" у забарвленні камуфляжу. У військових пабліках уже припускають, що танк, мабуть, скоро з'явиться на українських фронтах.

Поки що про застосування росіянами танка Т-14 в Україні не повідомлялося. Щобільше, Збройні сили РФ вже кілька років намагаються використати новітній танк, проте цьому перешкоджають численні технічні проблеми.

[ + – ] Танк "Армата" на навчаннях

Російські журналісти пишуть, що танк було помічено на полігоні, де проходять навчання курсанти Казанського вищого танкового командного ордена Жукова Червонопрапорного училища. Передбачається, що курсанти матимуть можливість ближче познайомитися з новим Т-14.

Що відомо про Т-14 "Армата"

Російські пропагандисти останніми роками говорили про "Армата", як пік сучасної науково-технічної думки, яка змушує західних військових здригатися, хоча Т-14 одна із найбільш засекречених видів військової техніки. Однак навіть російські фахівці не приховують, що перспективний танк Т-14 — досить сира та проблемна машина, яка потребує доробок.

[ + – ] Російські пропагандисти називають танк "Армата" піком сучасної науково-технічної думки

Історія розробки танка "Армата"

Ще у 80-х роках у СРСР було прийнято рішення розпочати розробку танка "двотисячного року". За створення передової у всіх відносинах машини взялися фахівці практично у всіх радянських конструкторських бюро. У результаті з'явилося безліч ідей, які не були реалізовані до розпаду Союзу.

Найбільш перспективні проєкти Об'єкт 299 та Омський Об'єкт 640 "Чорний орел" були закриті навіть після того, як у 2000 з'явилася можливість відновити роботи зі створення нового танка. Лише у 2015 році на "Уралвагонзаводі" з'явився перший зразок Т-14, проте його серійне виробництво так і не було запущено.

Характеристики "Армата"

Танк Т-14 "Армата" належить до танка четвертого покоління. У ньому реалізована ідея незаселеної башти, оскільки передбачається, що екіпаж буде поза нею. Однією з головних особливостей машини є так звана стелс-технологія, яка забезпечує погіршення виявлення танка в інфрачервоному, магнітному та радіодіапазоні. Для її реалізації використовується покриття з низькою теплопровідністю, система маскування розподілу вихлопних газів, а також особлива форма поверхонь танка.

[ + – ] Схематичне зображення загального компонування танка Т-14 "Армата"

Машина має динамічне бронювання 4-го покоління "Малахіт", активну захисну систему "Афганіт", а також систему "димометалевих" завіс, яка може "засліплювати" ПТКР шляхом розпилення хмари металевих частинок. Лобова броня зроблена шарами і її ефективність прирівнюється до металевої броні завтовшки в один метр, тому пробити такий захист теперішніми снарядами та ПТКР неможливо.

Основним знаряддям є 125 мм зброю з автоматичною зарядкою. Дальність стрільби досягає 8 км, а скорострільність — до 12 пострілів за хвилину, водночас ефективність стрільби досягається завдяки системі керування вогнем, яка визначає координати в автоматичному режимі. Є інформація, що для танка розробляються керовані реактивні снаряди, які здатні вражати цілі на відстані до 30 км, проте дані про характеристики БП засекречені.

[ + – ] Внутрішній вигляд танка Т-14 "Армата"

На порту "Армати" також знаходиться зенітний кулемет "Корд" 12,7 мм з дистанційним керуванням, який веде вогонь в автоматичному режимі на основі даних датчиків і тепловізорів. Другий кулемет спарений з основною гарматою і призначений для ураження живої сили.

Серійне виробництво "Армати"

Перші випробування танка Т-14 "Армата" почалися у 2019 році, проте тільки восени 2021 року з'явилася інформація, що 20 танків мають надійти на озброєння ЗС РФ до кінця року. Водночас віцепрем'єр з оборонно-промислових питань Юрій Борисов заявив, що танк вийшов надто дорогим для масового виробництва, тому танки Т-14 ніколи не замінять собою старі Т-72 та Т-90.

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