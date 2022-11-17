Танки, САУ, ППО. Чим посилять українську армію західні партнери за підсумками "Рамштайн-7"

Масовані обстріли України вплинули на акценти у постачанні озброєння для нашої країни. За підсумками "Рамштайн-7" буде ще більше засобів ППО та зимового екіпірування.

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16 листопада відбулася сьома зустріч формату "Рамштайн", за підсумками якої Україна отримає ще більше засобів ППО, боєприпасів та низку іншого озброєння. За останні кілька тижнів анонсували танки, САУ та іншу техніку.

Фокус довідався, чим посилять українську армію західні партнери.

Підсумки "Рамштайн-7" — ППО, боєприпаси та підготовка до зими

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі розкрив перші подробиці про те, що Україна отримає для подальшої оборони. Більшість поставок вже кілька зустрічей поспіль залишається непублічною, але Міллі озвучив деякі деталі:

Греція — постачання 155-мм боєприпасів

Польща — додаткова артилерія, боєприпаси та засоби ППО ближнього радіуса дії

Іспанія — додаткові дві ракетні установки HAWK

Німеччина — боєприпаси до РСЗВ MARS II, звичайні боєприпаси, 17 захищених позашляховиків, 3 танкові тягачі, кулемети, датчики захисту від дронів, польові обігрівачі

Швеція — засоби ППО, боєприпаси, надалі цілком ймовірні постачання САУ Archer

Канада — 500 млн доларів для озброєння та на зимове спорядження

[ + – ] Німеччина передасть боєприпаси для 5 MARS II, які є у ЗСУ

Штати вперше постачають танки

Сполучені Штати разом із Нідерландами проспонсорують модернізацію 90 танків Т-72. Вони будуть найбоєздатнішими танками із сімейства Т-72. Постачання очікуються до кінця грудня та початку наступного року. Танки надійдуть із запасів чеської армії. Загальний пакет військової допомоги, який анонсували 4 листопада, становить 400 млн доларів.

[ + – ] Т-72 Avenger, який закупили чеські волонтери для ЗСУ

Крім цього ЗСУ отримають 250 БТР М1117, 40 броньовиків, РК HAWK та 1100 дронів Phoenix Ghost.

М1117 — це БТР, який надійшов на озброєння американської армії у 1999 році. Він оснащується гранатометом 40-мм Mk 19, і кулеметами M2 Browning та M240H. Це швидкі та мобільні бронетранспортери, які здатні розвивати швидкість до 101 км/год.

[ + – ] M1117 у лавах Нацгвардії армії США

Найсучасніші засоби ППО NASAMS та Iris-T для ЗСУ

Російські війська вже другий місяць продовжують ракетний терор українських міст. Масований ракетний обстріл стався 10 жовтня, а потім ще масштабніший 16 листопада і продовжився 17 листопада. Відповідно, західні партнери прискорюють постачання засобів протиповітряної оборони.

Україна стала першим оператором найсучаснішого комплексу ППО IRIS-T SL, який надійшов на озброєння 12 жовтня. Комплект показує високу ефективність під час збиття російських ракет. Наступного року ЗСУ отримають ще 3 комплекси для оборони повітряного простору.

[ + – ] Україна стала першим оператором комплексу IRIS-T SL

Також з листопада в Україні працює ще один сучасний комплекс NASAMS — це норвезько-американська розробка. 16 листопада вона показала 100% ефективність у боротьбі з російськими ракетами. Було 10 пусків і всі вони стали результативними.

У США анонсували постачання ще 7 комплексів ЗРК NASAMS, але вони очікуються аж до 2024 року. Україна отримає ці ЗРК прямо із заводу.

Малі, але ефективні: Україна отримує Avenger та HAWK

Сполучені Штати анонсували постачання мобільних комплексів Avenger та HAWK. HAWK першою передала Іспанія.

Avenger — це ЗРК малого радіуса дії, який здебільшого поставляють на базі броньовика Хамві. У його основі лежать ракети для ПЗРК Stinger, який показав свою ефективність проти повітряних цілей.

[ + – ] Avenger дозволяє створювати мобільні групи для захисту українських об'єктів

HAWK — це застарілий комплекс, проте він може стати ефективним рішенням проти іранських дронів-камікадзе. Вартість такого дрона близько 20 тисяч доларів, а вартість однієї ракети сучасної ЗРК може сягати мільйона доларів. Ракет HAWK у світі набагато більше і вони дешеві. Тому для ЗСУ це може стати ефективним рішенням для знищення БПЛА.

[ + – ] РК HAWK може стати відповіддю на сотні іранських дронів-камікадзе

ЗСУ продовжують посилювати артилерією

7 листопада міністр оборони Франції Себастьян Лекорню анонсував передачу ще 6 САУ Caesar. Це мобільні САУ, здатні стріляти на відстані до 40 км активно-реактивними снарядами. Військові високо оцінили їхню ефективність. Бійці застосовують їх за тактикою "бий-біжи", щоб ворог не встиг знищувати машину вогнем у відповідь. Так, загальна кількість САУ в Україні досягне 18 одиниць.

Крім них, Франція посилила українську армію гаубицями TRF1.

[ + – ] CAESAR

У Міноборони Швеції анонсували найбільший пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть засоби ППО та озброєння. Водночас у відомстві не відкидають подальших постачань САУ Archer. Шведська машина має дальність стрільби до 60 км. В артустановки автоматизована система керування вогнем та висока точність. ЗСУ зможуть ще ефективніше вести контрбатарейну боротьбу проти російських військ.

[ + – ] Швеція не відкидає постачання САУ Archer

Основні характеристики САУ Archer

дальність стрільби — 40 км звичайними снарядами і до 60 км високоточними Excalibur

боєкомплект — 21 снаряд

скорострільність — до 9 пострілів за хвилину

максимальна швидкість — 70 км/год

Підтримка триватиме стільки, скільки потрібно

Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Штати підтримуватимуть нашу країну стільки, скільки потрібно.

"США будуть з Україною стільки, скільки це буде необхідно у цій війні. Не буде жодних вагань, червоних прапорів, поступок у нашій підтримці, поки ми йдемо вперед", — сказав Салліван.

Таку саму заяву зробив генерал Міллі за підсумками "Рамштайн-7". Штати продовжать роботу з партнерами, щоб забезпечити Україну найсучаснішою зброєю для забезпечення української армії. Ця заява пройшла на тлі публікацій у західних ЗМІ про те, що США нібито пропонують Україні не бути такою категоричною щодо переговорів із РФ і на тлі звільнення Херсона.

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