Танки, САУ, ПВО. Чем усилят украинскую армию западные партнеры по итогам "Рамштайн-7"
Массированные обстрелы Украины повлияли на акценты в поставках вооружения для нашей страны. По итогам "Рамштайн-7" будет еще больше средств ПВО и зимней экипировки.
16 ноября состоялась седьмая встреча формата "Рамштайн", по итогам которой Украина получит еще больше средств ПВО, боеприпасов и ряд другого вооружения. За последние несколько недель были анонсированы танки, САУ и иная техника.
Фокус узнал, чем усилят украинскую армию западные партнеры.
Итоги "Рамштайн-7" — ПВО, боеприпасы и подготовка к зиме
Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли раскрыл первые подробности о том, что получит Украина для дальнейшей обороны. Большая часть поставок уже несколько встреч подряд остается непубличной, но Милли озвучил некоторые детали:
- Греция — поставка 155-мм боеприпасов
- Польша — дополнительная артиллерия, боеприпасы и средства ПВО ближнего радиуса действия
- Испания — дополнительные две ракетные установки HAWK
- Германия — боеприпасы к РСЗО MARS II, обычные боеприпасы, 17 защищенных внедорожников, 3 танковых тягача, пулеметы, датчики защиты от дронов, полевые обогреватели
- Швеция — средства ПВО, боеприпасы, в дальнейшем не исключаются поставки САУ Archer
- Канада — 500 млн долларов для вооружения и на зимнее снаряжение
Штаты впервые поставляют танки
Соединенные Штаты совместно с Нидерландами проспонсируют модернизацию 90 танков Т-72. Они будут самыми боеспособными танками из семейства Т-72. Поставки ожидаются к концу декабря и началу следующего года. Танки поступят из запасов чешской армии. Общий пакет военной помощи, который был анонсирован 4 ноября, составляет 400 млн долларов.
Помимо этого ВСУ получат 250 БТР М1117, 40 броневиков, РК HAWK и 1100 дронов Phoenix Ghost.
М1117 — это БТР, который поступил на вооружение американской армии в 1999 году. Он оснащается гранатометом 40-мм Mk 19, и пулеметами M2 Browning и M240H. Это быстрые и мобильные бронетранспортеры, которые способны развивать скорость до 101 км/ч.
Самые современные средства ПВО NASAMS и Iris-T для ВСУ
Российские войска уже второй месяц продолжают ракетный террор украинских городов. Массированный ракетный обстрел произошел 10 октября, а затем еще более масштабный 16 ноября, и продолжился 17 ноября. Соответственно, западные партнеры ускоряют поставки средств противовоздушной обороны.
Украина стала первым оператором самого современного комплекса ПВО IRIS-T SL, который поступил на вооружение 12 октября. Комплект уже показывает высокую эффективность при сбитии российских ракет. В следующем году ВСУ получат еще 3 комплекса для обороны воздушного пространства.
Также с ноября в Украине работает еще один современный комплекс NASAMS — это норвежско-американская разработка. 16 ноября она показала 100% эффективность в борьбе с российскими ракетами. Было 10 пусков, и все они стали результативными.
В США анонсировали поставки еще 7 комплексов ЗРК NASAMS, но они ожидаются вплоть до 2024 года. Украина получит эти ЗРК прямо с завода.
Малые да удалые: Украина получает Avenger и HAWK
Соединенные Штаты анонсировали поставку мобильных комплексов Avenger и HAWK. HAWK первой передала Испания.
Avenger — это ЗРК малого радиуса действия, который в основном поставляют на базе броневика Хамви. В его основе лежат ракеты для ПЗРК Stinger, который уже показал свою эффективность против воздушных целей.
HAWK — это устаревающий комплекс, однако он может стать эффективным решением против иранских дронов-камикадзе. Стоимость такого дрона находится в районе 20 тысяч долларов, а стоимость одной ракеты современного ЗРК может достигать миллиона долларов. Ракет HAWK в мире гораздо больше и они дешевые. Поэтому для ВСУ это может стать эффективным решением для уничтожения БПЛА.
ВСУ продолжают усиливать артиллерией
7 ноября министр обороны Франции Себастьян Лекарню анонсировал передачу еще 6 САУ Caesar. Это мобильные САУ, способные вести стрельбу на расстоянии до 40 км активно-реактивными снарядами. Военные высоко оценили их эффективность. Бойцы применяют их по тактике "бей-беги", чтобы враг не успел уничтожать машину ответным огнем. Таким образом общее количество САУ в Украине достигнет 18 единиц.
Кроме них Франция усилила украинскую армию гаубицами TRF1.
В Минобороны Швеции анонсировали самый крупный пакет военной помощи для Украины. В него войдут средства ПВО и вооружение. Вместе с тем в ведомстве не исключают дальнейших поставок САУ Archer. Шведская машина имеет дальность стрельбы до 60 км. У артустановки автоматизированная система управления огнем и высокая точность. ВСУ смогут еще более эффективно вести контрбатарейную борьбу против российских войск.
Основные характеристики САУ Archer
- дальность стрельбы — 40 км обычными снарядами и до 60 км высокоточными Excalibur
- боекомплект — 21 снаряд
- скорострельность — до 9 выстрелов в минуту
- максимальная скорость — 70 км/ч
Поддержка будет продолжаться столько, сколько нужно
Советник президента США по вопросам нацбезопасноти Джейк Салливан заявил, что Штаты будут поддерживать нашу страну столько, сколько нужно.
"США будут с Украиной столько, сколько это будет необходимо в этой войне. Не будет никаких колебаний, красных флагов, уступок в нашей поддержке, пока мы идем вперед", — сказал Салливан.
Такое же заявление сделал генерал Милли по итогам "Рамштайн-7". Штаты продолжат работу с партнерами, чтобы обеспечить Украину самым современным оружием для обеспечения украинской армии. Это заявление прошло на фоне публикаций в западных СМИ о том, что США якобы предлагают Украине не быть столь категоричной по поводу переговоров с РФ и на фоне освобождения Херсона.Важно