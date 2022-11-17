Танки, САУ, ПВО. Чем усилят украинскую армию западные партнеры по итогам "Рамштайн-7"

Массированные обстрелы Украины повлияли на акценты в поставках вооружения для нашей страны. По итогам "Рамштайн-7" будет еще больше средств ПВО и зимней экипировки.

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16 ноября состоялась седьмая встреча формата "Рамштайн", по итогам которой Украина получит еще больше средств ПВО, боеприпасов и ряд другого вооружения. За последние несколько недель были анонсированы танки, САУ и иная техника.

Фокус узнал, чем усилят украинскую армию западные партнеры.

Итоги "Рамштайн-7" — ПВО, боеприпасы и подготовка к зиме

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли раскрыл первые подробности о том, что получит Украина для дальнейшей обороны. Большая часть поставок уже несколько встреч подряд остается непубличной, но Милли озвучил некоторые детали:

Греция — поставка 155-мм боеприпасов

Польша — дополнительная артиллерия, боеприпасы и средства ПВО ближнего радиуса действия

Испания — дополнительные две ракетные установки HAWK

Германия — боеприпасы к РСЗО MARS II, обычные боеприпасы, 17 защищенных внедорожников, 3 танковых тягача, пулеметы, датчики защиты от дронов, полевые обогреватели

Швеция — средства ПВО, боеприпасы, в дальнейшем не исключаются поставки САУ Archer

Канада — 500 млн долларов для вооружения и на зимнее снаряжение

[ + – ] Германия передаст боеприпасы для 5 MARS II, которые есть у ВСУ

Штаты впервые поставляют танки

Соединенные Штаты совместно с Нидерландами проспонсируют модернизацию 90 танков Т-72. Они будут самыми боеспособными танками из семейства Т-72. Поставки ожидаются к концу декабря и началу следующего года. Танки поступят из запасов чешской армии. Общий пакет военной помощи, который был анонсирован 4 ноября, составляет 400 млн долларов.

[ + – ] Т-72 Avenger, который закупили чешские волонтеры для ВСУ

Помимо этого ВСУ получат 250 БТР М1117, 40 броневиков, РК HAWK и 1100 дронов Phoenix Ghost.

М1117 — это БТР, который поступил на вооружение американской армии в 1999 году. Он оснащается гранатометом 40-мм Mk 19, и пулеметами M2 Browning и M240H. Это быстрые и мобильные бронетранспортеры, которые способны развивать скорость до 101 км/ч.

[ + – ] M1117 в рядах Нацгвардии армии США

Самые современные средства ПВО NASAMS и Iris-T для ВСУ

Российские войска уже второй месяц продолжают ракетный террор украинских городов. Массированный ракетный обстрел произошел 10 октября, а затем еще более масштабный 16 ноября, и продолжился 17 ноября. Соответственно, западные партнеры ускоряют поставки средств противовоздушной обороны.

Украина стала первым оператором самого современного комплекса ПВО IRIS-T SL, который поступил на вооружение 12 октября. Комплект уже показывает высокую эффективность при сбитии российских ракет. В следующем году ВСУ получат еще 3 комплекса для обороны воздушного пространства.

[ + – ] Украина стала первым оператором комплекса IRIS-T SL

Также с ноября в Украине работает еще один современный комплекс NASAMS — это норвежско-американская разработка. 16 ноября она показала 100% эффективность в борьбе с российскими ракетами. Было 10 пусков, и все они стали результативными.

В США анонсировали поставки еще 7 комплексов ЗРК NASAMS, но они ожидаются вплоть до 2024 года. Украина получит эти ЗРК прямо с завода.

Малые да удалые: Украина получает Avenger и HAWK

Соединенные Штаты анонсировали поставку мобильных комплексов Avenger и HAWK. HAWK первой передала Испания.

Avenger — это ЗРК малого радиуса действия, который в основном поставляют на базе броневика Хамви. В его основе лежат ракеты для ПЗРК Stinger, который уже показал свою эффективность против воздушных целей.

[ + – ] Avenger позволяет создавать мобильные группы для защиты украинских объектов

HAWK — это устаревающий комплекс, однако он может стать эффективным решением против иранских дронов-камикадзе. Стоимость такого дрона находится в районе 20 тысяч долларов, а стоимость одной ракеты современного ЗРК может достигать миллиона долларов. Ракет HAWK в мире гораздо больше и они дешевые. Поэтому для ВСУ это может стать эффективным решением для уничтожения БПЛА.

[ + – ] РК HAWK может стать ответом на сотни иранских дронов-камикадзе

ВСУ продолжают усиливать артиллерией

7 ноября министр обороны Франции Себастьян Лекарню анонсировал передачу еще 6 САУ Caesar. Это мобильные САУ, способные вести стрельбу на расстоянии до 40 км активно-реактивными снарядами. Военные высоко оценили их эффективность. Бойцы применяют их по тактике "бей-беги", чтобы враг не успел уничтожать машину ответным огнем. Таким образом общее количество САУ в Украине достигнет 18 единиц.

Кроме них Франция усилила украинскую армию гаубицами TRF1.

[ + – ] CAESAR

В Минобороны Швеции анонсировали самый крупный пакет военной помощи для Украины. В него войдут средства ПВО и вооружение. Вместе с тем в ведомстве не исключают дальнейших поставок САУ Archer. Шведская машина имеет дальность стрельбы до 60 км. У артустановки автоматизированная система управления огнем и высокая точность. ВСУ смогут еще более эффективно вести контрбатарейную борьбу против российских войск.

[ + – ] Швеция не исключает поставки САУ Archer

Основные характеристики САУ Archer

дальность стрельбы — 40 км обычными снарядами и до 60 км высокоточными Excalibur

боекомплект — 21 снаряд

скорострельность — до 9 выстрелов в минуту

максимальная скорость — 70 км/ч

Поддержка будет продолжаться столько, сколько нужно

Советник президента США по вопросам нацбезопасноти Джейк Салливан заявил, что Штаты будут поддерживать нашу страну столько, сколько нужно.

"США будут с Украиной столько, сколько это будет необходимо в этой войне. Не будет никаких колебаний, красных флагов, уступок в нашей поддержке, пока мы идем вперед", — сказал Салливан.

Такое же заявление сделал генерал Милли по итогам "Рамштайн-7". Штаты продолжат работу с партнерами, чтобы обеспечить Украину самым современным оружием для обеспечения украинской армии. Это заявление прошло на фоне публикаций в западных СМИ о том, что США якобы предлагают Украине не быть столь категоричной по поводу переговоров с РФ и на фоне освобождения Херсона.

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