Сотни броневиков, танки, дроны Phoenix Ghost: США анонсировали новую военную помощь Украине

По словам представителя Пентагона, Украина впервые получит от США танки, и они будут самыми современными на поле боя. США профинансируют модернизацию 45 танков T-72, их поставит Минобороны Чехии. А правительство Нидерландов поставит еще 45 танков.

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В пятницу, 4 ноября, Пентагон анонсировал дополнительную военную помощь Украине в размере 400 млн долларов. В рамках нового пакета ВСУ передадут зенитные ракетные комплексы Hawk, танки T-72 и тактические БПЛА Phoenix Ghost. Брифинг Министерства обороны США транслировался в Twitter.

"Министерство обороны США анонсирует поставки на сумму около 400 млн долларов в качестве дополнительной помощи Украине в рамках Инициативы по поддержке обороноспособности Украины (USAI)", — заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабина Синх, добавив, что США учитывают срочные нужды Украины и наращивают обороноспособность страны для защиты суверенитета в долгосрочной перспективе.

По словам Синх, в будущем президент США сможет в рамках своих специальных полномочий распоряжаться об ускоренных поставках Украине модернизированных ЗРК Hawk, 45 танков Т-72 (с обновленной оптикой, коммуникационной системой и броней), 1100 беспилотников Phoenix Ghost, 40 бронекатеров и 250 модернизированных БТР M1117.

Системы Hawk понадобится модернизировать, потому что американская армия их больше не использует.

Украина впервые получит танки от США

Танки Т-72 поставят Минобороны Чехии, а США профинансируют модернизацию 45 из них. Правительство Нидерландов поставит еще 45 танков. В общей сложности Украина получит 90 танков.

"Это будут самые современные танки на поле боя", — отметила Синх.

Представитель Пентагона уточнила, что речь идет не о танках американского производства, а США только оплачивают их модернизацию, вместе с правительством Нидерландов.

Некоторые из этих танков в Украину поставят уже до конца декабря. Оставшуюся часть — в 2023 году.

Phoenix Ghost

Представитель Минобороны США напомнила, что в июне США уже анонсировали поставки Phoenix Ghost, их было 580, и часть уже поставили.

Почему Украине не поставляют "Абрамсы"?

Журналист задал представителю Минобороны США вопрос о том, почему Украина не получает танки Abrams или танки корейского производства?

"Это танки (Т-72), которые украинцы умеют использовать на поле боя… Это затратно, требует времени, это будет сложной задачей для украинских сил [танки Abrams]. Мы продолжаем консультации с нашими партнерами для оценки наших возможностей — того, что мы можем поставить", — сказала Синх.

Напомним, что Резников сообщил о новом пакете военной помощи от США. Речь идет о системах Hawk, NASAMS и Crotale.

Ранее Фокус сообщал, что "Укроборонпром" наладил выпуск боеприпасов для артиллерии. Налажено производство советских боеприпасов калибра 122 и 152 мм.