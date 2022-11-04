Резников объявил о новом пакете военной помощи от США: что получат ВСУ (видео)

Пентагон уделил внимание в новом пакете вооружений системам борьбы с беспилотниками. Западные партнеры Украины настроены на усиление защиты неба системами Hawk, NASAMS и Crotale.

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США сегодня должны объявить о новом пакете военной помощи для Вооруженных сил Украины. Об этом сказал глава Минобороны Украины Алексей Резников на брифинге.

Военную помощь, по его словам, одобрит своей подписью президент Соединенных Штатов Джо Байден, поэтому стоит ждать хороших новостей, отметил министр.

По предварительным данным, новый пакет военной помощи будет состоять из боеприпасов для ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, систем борьбы с беспилотниками, беспилотников для разведки и корректировки огня артиллерии.

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Защита неба: Украина получит западные системы ПВО

Резников напомнил о последней встрече министров обороны стран-союзников в формате Рамштайн. Во время собрания все услышали, что сейчас для Украины первый уровень приоритета – это получение систем ПВО и ПРО, добавил он.

"Наши партнеры это очень хорошо поняли, они настроены на усиление защиты нашего неба. Это и новые системы Hawk (MIM-23). NASAMS уже в пути с подготовленными экипажами. Также мы получим систему Crotale от наших французских партнеров", – рассказал украинский министр.

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Резников подчеркнул, что планы помощи для Украины рассчитаны не на кратко- и среднесрочную перспективу, а на годы вперед.

По словам министра обороны, в Украине развивают системы ПРО, которыя включает не только ракеты, а стрелковое оружие и зенитные комплексы.

"Такая сеть над Украиной должна быть создана благодаря разным системам. Испанское правительство объявило, что скоро мы получим системы Hawk 23, сейчас завершается подготовка наших экипажей. США поддержали этот проект", – заключил Резников.

Напомним, что Пентагон обещал передать Украине 8 систем ПВО NASAMS с боеприпасами — 2 из них скоро должны развернуть в нашей стране, а еще 6 Штаты отправят позже.

Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в июне повышал голос. По информации журналистов, это произошло из-за того, что Зеленский не выразил благодарность американцам за поддержку Украины.

Италия предпочла заморозить отправку военной помощи Украине. Обозреватели говорили, что речь могла идти о дорогих зенитно-ракетных комплексах класса "земля-воздух" SAMP-T.